Matematik ve atletizm kıyasıya yarıştırdı

MEB’e bağlı tüm eğitim kurumlarından, 8 bin 875 öğrencinin katılımıyla, 19 ildeki 43 farklı sınav merkezinde gerçekleştirilen, matematik ve atletizmin buluştuğu ‘Mathletic 2019’un finali kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Mektebim Okulları tarafından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığıyla düzenlenen ‘Mathletic 2019’da katılımcıların, matematik yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve beden matematiğinde farkındalık kazanması hedeflendi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki ilkokul üçüncü sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerin katılabildiği yarışmanın birinci etabında teorik yazılı ve test yapılırken, ikinci etabında bedensel yetenekler ölçüldü. Yarışmanın cumartesi günkü finali ‘Beden Matematiği Farkındalık Etabı’nda 65 finalist kendisiyle kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'ndaki finale İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Eski İl Milli Eğitim Müdürü ve Eski Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Ömer Balıbey, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve MEB Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala, Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Cüneyt Ancin, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, Mektebim Okulları CEO Vekili Banu Gürün, Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Servet Özkök katıldı. Öğrencilerin, parkurlardaki performansları Türkiye Atletizm Federasyonu’nun tarafsız profesyonel hakemleri tarafından ölçülüp uluslararası olimpiyatlarda kullanılan ekipmanlarla değerlendirildi. Mathletic finalistleri; sürat koşusu, kumda uzun atlama, roket atma ve gülle atma parkurlarında rakipleriyle değil, kendileriyle yarışarak beden yeteneklerini tahmin etti.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DE YARIŞTI

Mathletic Matematik Yarışması’nı organize eden Mektebim Okulları İş Geliştirme ve Proje Koordinatörü Serdar Şeker yarışma hakkında şu bilgileri verdi:

“Ön eleme sınavımız işlem ve problem çözümü üzerine kurulu değildi. Öğrencilerimiz farklı problem durumlarına dair çözümler oluşturabilme üzerine sorular çözdüler. Beş farklı kategoride ulusal sıralamanın ilk 12’sine giren çocuklarımızı finalde ağırladık. Beş özel öğrencimizi ise ön elemesiz finallere aldık. Yarışmanın üç temel değeri var. Birincisi elit sporcu yetiştirme üzerine kuruluyuz. İkincisi bir cinsiyet ayrımı yok. Üçüncüsü ve bizim en çok değer verdiğimiz şey, bir engel söz konusu değil. Engelli çocuklarımız da akranlarıyla birlikte burada yarıştılar. Yarışmanın matematik ile bağlantısı ise şu. Öğrenci görevini parkurun başına geldiğinde öğreniyor. Öğrenciye 40 metre koşacaksın diyoruz. Sorumuz ise, bu 40 metreyi kaç saniyede koşarsın şeklinde oluyor. Yarışmacı kendini tartarak bir tahminde bulunuyor. Çocuk gerçek koşusunda tahminine göre ne kadar az sapma yaparsa o kadar yüksek puan alıp başarılı oluyor."

HEDEF ULUSLARARASI YARIŞMA OLMASI

Yarışmanın ilerleyen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine alınmasını hedeflediklerini belirten Serdar Şeker, "Yarışmanın bakanlık eliyle gerçekleştirilmesini istiyoruz. Çocuklar beden matematiklerini tahmin edebilsinler istiyoruz. Bu nedenle bu konuyu da MEB’in ders müfredatına aldırmak gibi bir hedefimiz var. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin alt birimleri yarışmamızı değerli buldular. Önümüzdeki yıl Erasmus kapsamında Avrupa Birliği’nde projelendirme yapacağız. Yarışmayı bütün Avrupa çapında uygulamanın hedefinde olacağız. Mathletic’i Türkiye’den çıkarıp uluslararası bir yarışmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

ÖĞRENCİLER YARIŞMAYI DEĞERLENDİRDİ

12 yaşındaki Ahmet Erdem Yavuz, yarışmayı çok güzel bulduğunu söylerken, 17 yaşındaki Serhat Kaan Keskin, ilk defa böyle bir yarışmaya katıldığını ifade ederek, “Yarışmayı çok beğendim, 4 farklı etapta yarıştık. Güzel bir organizasyondu” dedi.

14 yaşındaki Ceren Çalışkan ise “Başlarda çok heyecanlandım. Matematik ve spor ile aram iyi ikisini bir arada deneyimlemek daha iyi oldu” diye konuştu.

Yarışmada kendi kategorilerinde dereceye girerek ödülleri alan finalistler şöyle:

“3 ve 4’üncü sınıflar kategorisinde; Doruk Ali Sakar, Teoman Ata Korkmaz ve Nujin Elif Andiç. 5 ve 6’ıncı sınıflar kategorisinde; Elanur Has, Ahmet Tuna Balcı ve Aybüke Hasgül. 7 ve 8’inci sınıflar kategorisinde; Berat Uludaşdemir, Eylül Dilan Dağ ve Anıl Mermutluoğlu. 9 ve 10’uncu sınıflar kategorisinde; Erkan Şahin Erkeleş, Bilge Sekni ve Görkem Aslan. 11 ve 12’nci sınıflar kategorisinde; Gamze Sönmez, Ömer Faruk Durugöl ve Semih Zaman."