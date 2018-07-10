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Masalsever çocuklar 'Yaşam Vadisi’nde buluşuyor

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, düzenlediği Masal Atölyesi ile Yaşam Vadisi’nde çocukları masalların büyülü dünyasıyla buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Çocukların gelişimi için çalışmalarını...

Masalsever çocuklar 'Yaşam Vadisi’nde buluşuyor

İSTANBUL, () - BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, düzenlediği Masal Atölyesi ile Yaşam Vadisi’nde çocukları masalların büyülü dünyasıyla buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Çocukların gelişimi için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, onların hayal ve oyun kurma becerisini arttıracak bir etkinliğe imza attı. Yaşam Vadisi’nde yer alan Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında gerçekleşen Masal Atölyesi’ne katılan çocuklar, etkinlik süresince hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirdi. 

MASALLAR YAŞAM VADİSİ’NDE

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından masal anlatıcılığı sanatını çocuklara aktarabilme, kitabı ve kitap okumayı sevdirebilmek amacıyla hayata geçirilen Masal Atölyesi, Yaşam Vadisi’ndeki Sanatla Yaşam Atölyeleri alanında, her akşam saat 20.30’da başlıyor. Bir kişinin anlatıcı, iki kişinin canlandırma ile gerçekleştirdiği atölye, 30 ila 40 dakika kadar sürüyor. 3 günde bir farklı bir masalın anlatıldığı Masal Atölyesi’nde; Alice Harikalar Diyarı'nda, Pinokyo, Kralın Mutsuz Kızı gibi Dünya masallarının en güzel örnekleri, tiyatro oyuncularının performansıyla Yaşam Vadisi’nde hayat buluyor.

Çocukların işitsel ve görsel algılarını destekleyip hayal dünyalarını geliştirecek Masal Atölyesi’ne her yaştan çocuk katılabiliyor. Masal anlatımlarını, tiyatro oyuncularının yaptığı Masal Atölyesi’nin sonunda, çocuklara masalın kahramanları, ana fikri gibi konularda sorular soruluyor.

(FOTOĞRAFLI)

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