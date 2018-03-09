Marmara Koleji, Destination Imagination finallerinde Türkiye’yi temsil edecek

İSTANBUL, ()-ÖĞRENCİLERİN becerilerini geliştirme amaçlı yapılan uluslarası organizasyon Destination Imagination’In Türkiye finallerinde derece alan Marmara Koleji, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Amerika’da yapılacak dünya finallerinde Türkiye’yi temsil edecek.

14-18 Şubat tarihleri arasında Kuşadası Efes Kongre Merkezinde tüm Türkiye’den 180 farklı okuldan 360 takımın katılımıyla gerçekleşen “Destination Imagination” (Türkiye Yaratıcı Problem Çözme) Etkinliğinde, Marmara Koleji 4 takım olarak 3 ayrı kategoride yarıştı. “The Divine Intervention” (İlahi Müdahale) adlı tiyatro oyunuyla “Güzel Sanatlar Kategorisi”nde Türkiye 2.si olan Marmara Koleji öğrencileri, 20-28 Mayıs tarihleri arasında Knoxville’de Tenessee Üniveristesi’nde gerçekleşecek yarışmada ülkemizi temsil edecekler.

DESTINATION IMAGINATION NEDİR?

Destination Imagination, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik), güzel sanatlar ve toplumsal sorumluluk alanlarında gelişmeye açık akademik görevler yoluyla öğrencilerin yaratıcılık, cesaret ve merakını teşvik edici eğlenceli ve uygulamalı bir öğrenme sistemidir. DI katılımcıları bir takım olarak birlikte problem çözme sürecini, sabır, esneklik ve azimle çalışmayı, etik değerleri; başkalarına ve başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrenirler.

ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYON

Türkiye’de 2000’li yılların başından beri “Hayal Gücüne Yolculuk Derneği” tarafından düzenlenen “Destination Imagination” Etkinliği, eğitim sürecine paralel olarak yürütülen uluslararası bir organizasyondur. Türkiye’de birinci ayağı tamamlanan etkinlikte Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan okullar arasında yapılan yarışma sonucunda dereceye giren ilk iki takım, Türkiye’yi temsil etmek üzere her yıl Mayıs ayında gerçekleşen Dünya Finallerine katılma hakkı kazanır.

Tenessee Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan yarışmaya 20 ülkeden yaklaşık 17 bin öğrenci katılacak. Öğrenciler, Amerika’nın en prestijli üniversiteleriyle etkileşime geçme ve binlerce uluslararası etkinliğe katılma şansına sahip olacaklar.

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