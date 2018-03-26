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Manisa'da 3 sendika 'Öğretmen Performans Sistemi'ne karşı

TÜRK Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sen Manisa şube başkanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen 'Öğretmen Performans Sistemi' yönetmeliğine karşı olduklarını açıkladı. Türk...

Manisa'da 3 sendika 'Öğretmen Performans Sistemi'ne karşı
TÜRK Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş Sen Manisa şube başkanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen 'Öğretmen Performans Sistemi' yönetmeliğine karşı olduklarını açıkladı. Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, performans değerlendirmesinin öğretmenler arasında iş barışının bozulmasına neden olacağını söyledi.
Türk Eğitim- Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel ve Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Cem Ok, Manisa Öğretmenevi'nde düzenledikleri basın toplantısında, MEB tarafından hazırlanan ve gelecek haftalar içerisinde yürürlüğe girmesi beklenen 'Öğretmen Performans Sistemi' yönetmeliği hakkında ortak açıklama yaptı. Eğitim sendikaları adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Atalay, MEB'in eğitimde yanlış politikalar uygulamaya devam ettiğini ve 12 ilde pilot uygulaması tamamlanan 'Öğretmen Performans Sistemi' yönetmeliği uygulamasının gelecek haftalarda tüm illere yayılacağını ifade etti. Yönetmeliğin eğitimdeki sorunları çözmeyeceğini belirten Atalay, "MEB'in performans değerlendirme uygulaması, öğretmenlerin birbirine ve öğrencilerine karşı güvensizliğini artıracak, sürekli performans baskısı ve tehdidi altında çalışmanın önünü açacaktır. Performans değerlendirmesiyle öğretmenlerin yaptıkları işin niteliğinden çok, 'yüksek performans' üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin 'rakibi' olduğu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının tamamen bozulmasına neden olacaktır. Performans değerlendirmesi bahanesiyle öğretmenleri, öğrenci ve velilerle karşı karşıya getirecek, öğrenci ve veliyi, 'memnun edilecek müşteri', öğretmeni de 'satış görevlisi' olarak gören bu uygulamayı kabul etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.
Şube Başkanı Atalay, üç sendikanın performans değerlendirmesine karşı birlikte mücadele etme kararı aldıklarını ve gelecek  günlerde yönetmeliğin hayata geçirilmemesi için bir dizi etkinlikler yapacaklarını dile getirdi.

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