Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni aldı

İSTANBUL () – 21 yılı geride bırakan Maltepe Üniversitesi, yükseköğretim hizmetlerinde kalitesini artırma adına bir yeniliğe imza attı. ISO9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Bayrağı, üniversite adına Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit aldı.

‘Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel’ olarak belirlediği vizyonuyla ilerleyen Maltepe Üniversitesi, ISO9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarını, tüm birimlerinde belli bir düzeye getirdikten sonra Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) belgelendirilmek üzere başvuruda bulundu ve yapılan tetkikler sonunda belge almaya hak kazandı.

Marmara Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde, TSE’den Belgelendirme Merkezi Başkanı Sayın İlhami Aktürk, İstanbul Belgelendirme Müdürü Sayın Ahmet Nursi Kartal ve Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanı Sayın Mehmet Nihat Kölük tarafından ISO9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve bayrağı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit'e teslim edildi.

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