Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni aldı

İSTANBUL () – 21 yılı geride bırakan Maltepe Üniversitesi, yükseköğretim hizmetlerinde kalitesini artırma adına bir yeniliğe imza attı. ISO9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Bayrağı, üniversite adına Rektörü Prof. Dr. Şahin...

Maltepe Üniversitesi 'ISO9001 Belgesi'ni aldı

İSTANBUL () – 21 yılı geride bırakan Maltepe Üniversitesi, yükseköğretim hizmetlerinde kalitesini artırma adına bir yeniliğe imza attı. ISO9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Bayrağı, üniversite adına Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit aldı.

‘Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel’ olarak belirlediği vizyonuyla ilerleyen Maltepe Üniversitesi, ISO9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarını, tüm birimlerinde belli bir düzeye getirdikten sonra Türk Standartları Enstitüsü’ne (TSE) belgelendirilmek üzere başvuruda bulundu ve yapılan tetkikler sonunda belge almaya hak kazandı.

Marmara Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde, TSE’den Belgelendirme Merkezi Başkanı Sayın İlhami Aktürk, İstanbul Belgelendirme Müdürü Sayın Ahmet Nursi Kartal ve Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkanı Sayın Mehmet Nihat Kölük tarafından ISO9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve bayrağı Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit'e teslim edildi.

 (FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325