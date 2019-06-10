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Maltepe Üniversitesi 'Geleceğinize Gelin' projesini başlattı

İSTANBUL, () – MALTEPE Üniversitesi 88 okulda 'Geleceğinize Gelin' projesini hayata geçirdi. Öğretmen, öğrenci ve veliyi bir araya getirmeyi amaçlayan proje kapsamında bin 296 öğretmene çeşitli seminerler verildi. Kartepe İlçe Millî...

Maltepe Üniversitesi 'Geleceğinize Gelin' projesini başlattı

İSTANBUL, () – MALTEPE Üniversitesi 88 okulda 'Geleceğinize Gelin' projesini hayata geçirdi. Öğretmen, öğrenci ve veliyi bir araya getirmeyi amaçlayan proje kapsamında bin 296 öğretmene çeşitli seminerler verildi.

Kartepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Maltepe Üniversitesi işbirliğiyle 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 'İnsan, insanın gölgesinde yetişir' sloganıyla 88 okulda 'Geleceğinize Gelin' projesi başlatıldı. Proje öğretmen, öğrenci ve veliyi bir araya getirme, okula ve eğitime olan ilgiyi arttırma hedefi taşıyor.

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Doç. Dr. Melike Türkan Bağlı ve Öğr. Gör. Elif Sungur, iletişim becerileri bağlamında Kartepe ilçesindeki bin 396 öğretmene, seminer verdi. Prof. Dr. Çotuksöken, öğrenci-öğretmen-veli ya da öğrenci-okul-aile üçlüsünün arasındaki iletişimin güçlü olmasının çok önem taşıdığını belirtti.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

'Öğretmen İletişim Becerileri Programı', 'Sağlıklı İletişim Seminerleri', 'Veli Bilgilendirme Rehberi', 'Veli Görüşme Randevu Sistemi' gibi farklı alt başlıklarla ve etkinliklerle Kartepeli ailelerin karşısına çıkan projeye yoğun ilgi gösterildi.

'Geleceğinize Gelin' projesi 17-21 Haziran günleri arasında düzenlenecek farklı çalıştaylarla ve 24 Haziran günü yapılacak değerlendirme oturumuyla Kocaeli Marmara Eğitim Kurumları’nda devam edecek.

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