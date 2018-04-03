Maltepe Üniversitesi Azeri öğrencilerle buluştu

İki gün devam eden fuarda çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrenci adayıyla birebir tanıtım görüşmeleri yapıldı. Fuarın açılış törenine TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye’den gelen katılımcı üniversitelerin rektörleri ve vekilleri ile Bakü üniversitelerinin rektörleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Fuar alanındaki yoğun tanıtım çalışmalarının yanı sıra, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit, fuara katılan diğer üniversite yöneticileriyle birlikte Bakü’deki bazı üniversitelerde resmi temaslarda bulundu ve aynı heyet TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından kabul edildi.