Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

Maltepe Üniversitesi Azeri öğrencilerle buluştu

MALTEPE Üniversitesi, 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Bakü’de düzenlenen Uluslararası Yüksek Öğrenim Fuarına katılarak yükseköğrenim için Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmek...

Maltepe Üniversitesi Azeri öğrencilerle buluştu
MALTEPE Üniversitesi, 31 Mart-01 Nisan tarihleri arasında Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) tarafından Bakü’de düzenlenen Uluslararası Yüksek Öğrenim Fuarına katılarak yükseköğrenim için Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmek isteyen Azeri öğrencilerle bir araya geldi.

İki gün devam eden fuarda çok sayıda lisans ve lisansüstü öğrenci adayıyla birebir tanıtım görüşmeleri yapıldı. Fuarın açılış törenine TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türkiye’den gelen katılımcı üniversitelerin rektörleri ve vekilleri ile Bakü üniversitelerinin rektörleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Fuar alanındaki yoğun tanıtım çalışmalarının yanı sıra, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit,  fuara katılan diğer üniversite yöneticileriyle birlikte Bakü’deki bazı üniversitelerde resmi temaslarda bulundu ve aynı heyet TC. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral tarafından kabul edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314