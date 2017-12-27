Maltepe Üniversitesi 20 yılını bir kitapta topladı

İSTANBUL, ()-BU yıl 20. yılını kutlayan Maltepe Üniversitesi, 20 yıllık büyüme serüvenini, Genel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in, editörlüklerini Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Öğr. Gör. Elif Sungur’un üstlendiği 'Birlikte Büyümek' başlıklı kitapta kaleme aldılar.

'Birlikte Büyümek' adlı kitaba, başta Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar olmak üzere, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katkı verdi. İşbirliği halinde hazırlanan kitabın grafik tasarımını da genç mezunlardan Özge Mirza yaptı.

Kitapta Maltepe Üniversitesi'nin öyküsü her fakülte ve yüksekokuldan bir öğrencinin öyküsüyle birlikte anlatıldı. Seçilen öğrencilerin ortak özelliğiyse Maltepe Üniversitesi gibi 1997 yılında doğmaları. Kitapta onların da satırbaşlarıyla özetlenen öyküleri var; öğrencilerde Maltepe Üniversitesi gibi 20 yıldır büyüyor. Bu nedenle kitaba “Birlikte Büyümek” adı verildi. Kitap bir tarih kitabı olma iddiasından daha çok Maltepe Üniversitesi'nin 20 yıllık gelişiminin mütevazı bir özeti sayılabilir.

29 Aralık 2017 Cuma günü saat 19:00’da Marma Otel İstanbul’da gerçekleşecek “Maltepe Üniversitesinin 20. Yılı Töreni”nde Birlikte Büyümek kitabı da tanıtılacak.