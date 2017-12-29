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Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını kutluyor

İSTANBUL, ()-EĞİTİMDE “Türkiye’nin Dünya Üniversitesi” olma misyonuyla yola çıkan  Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını kutluyor.  Üniversitenin 20'nci Yıl Töreni, 29 Aralık Cuma günü Maltepe Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşecek. 1996’da...

Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını kutluyor

İSTANBUL, ()-EĞİTİMDE “Türkiye’nin Dünya Üniversitesi” olma misyonuyla yola çıkan  Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını kutluyor.  Üniversitenin 20'nci Yıl Töreni, 29 Aralık Cuma günü Maltepe Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşecek.

1996’da kurulan İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) Marmara Eğitim Kurumları'ndan sonra  Maltepe Üniversitesi’nin de kuruculuğunu üstlendi. 9 Temmuz 1997 tarih ve 4282 sayılı yasayla  Maltepe Üniversitesi, yükseköğretim dünyamızdaki yerini aldı.

1997-1998 Eğitim Öğretim yılında 148 öğrenciyle yola çıkan ve 2001’de ilk mezunlarını (toplamda 50 mezun) veren Maltepe Üniversitesi bugün 13 binin üstünde öğrencisi ve bugüne kadar verdiği 20 binin üstünde mezunuyla ülkemizin en büyük ve en köklü vakıf üniversitelerinden birisi haline geldi.

“Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel” ilkeleriyle yola çıkan  Maltepe Üniversitesi bugün 20'nci yılını geride bırakırken kendi geleneğini de oluşturmayı başarmış eğitim kurumlarından.

"GELENEKTEN GELECEĞE"

Maltepe Üniversitesi, 20'nci yaşını Marma Otel İstanbul’da düzenleyeceği törenle kutluyor. Törende, üniversiteyle birlikte 20'nci yılını dolduran akademik-idari personele plaketleri Kurucu ve Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Sn. Şahin Karasar tarafından takdim edilecek.

Ayrıca törende “Birlikte Büyümek” başlıklı 20'nci yıl kitabı ve “Gelenekten Geleceğe” isimli '20'nci Yıl Belgeseli'nin tanıtımı yapılacak. Maltepe Üniversitesi 20'nci Yılı Töreni,  29 Aralık Cuma günü saat 19:00’da Maltepe Üniversitesi Kampüsünde gerçekleşecek.

(FOTOĞRAF)

 

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