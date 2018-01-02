Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını kutladı

MALTEPE Üniversitesi, 20'nci yaşını Marma Otel İstanbul'da düzenlenen törenle kutladı. Piyano resitaliyle başlayan etkinlikte üniversitenin 20 yılını anlatan "Gelenekten Geleceğe" adlı belgeselin gösterimi yapılırken, konuklara üniversitenin kuruluş sürecinin anlatıldığı "Birlikte Büyümek" adlı bir de kitap dağıtıldı.

''ŞİMDİDEN ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILIN YOL HARİTASINI ÇİZİYORUZ''

Belgesel gösterimi ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, 20'nci yılını tamamlamış bir vakıf üniversitesi olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Fiziksel yapılanmasını tamamlamış, akademik insan kaynağı anlamında kendi akademik iş gücünü yetiştirmiş bir üniversiteyiz. İnovatif ve biyomedikal projeler, yeni ve nano teknolojilerle gündeme gelmemiz söz konusu. 2018 yılından itibaren bunları adım adım hayata geçirmek suretiyle önümüzdeki 20 yılın hedeflerini şimdiden belirlemiş ve yol haritasını çizmiş oluyoruz" dedi.

'GELENEKTEN GELECEĞE' BELGESELİ GÖSTERİLDİ

Prof. Dr. Karasar, törende gösterimi yapılan 'Gelenekten Geleceğe' adlı belgesel hakkında şunları söyledi:

''Bizim geleneklerine bağlı bir üniversite olma çizgimiz var. Bunu insan kaynağımızla ve öğrencimizle yaşayarak hissediyoruz. Belgeselimizde 'Gelenekten Geleceğe' uzanan yolda, geleneğimize bağlı ama geleceğin çağdaş gereksinimlerini de yerine getiren, dolayısıyla teknolojiyle barışık, bilgiyi üretmeye aday nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz."

"20'NCİ YIL KİTABI KURULUŞ HİKAYESİNİ ANLATIYOR"

Konuklara da dağıtılan 'Birlikte Büyümek' başlıklı 20. yıl kitabının üniversitenin kuruluş öyküsünü anlattığını belirten Prof. Dr. Karasar, ''1997 yılında üniversitenin kuruluşuyla birlikte doğmuş olan ve şuanda bizim öğrencimiz olan öğrencilerimizle ''Birlikte Büyümek'' adlı kitabı hazırladık. Öğrencilerin yaşam öyküsüyle, üniversitemizin kuruluş ve bugünlere geliş öyküsünü birbiriyle örtüştürdük'' diye konuştu.

''TOPLUMLA BİLGİ ARACILIĞIYLA BULUŞMAK İSTİYORUZ''

Bir üniversitenin büyümesi ve kurumsallaşmasının önemine değinen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, ''Maltepe Üniversitesi eğitim öğretim alanında, araştırmada ve toplumla bilgiyi paylaşmada çok önde gelen bir üniversite. Biz toplumla bilgi aracılığıyla buluşmak istiyoruz, bunu çok önemsiyoruz. Ombudsmanlık konusunda bir çalışma yaptık ve üniversitemize bir ombudsman grubu kurduk. Öğrencilerimizi üniversitede bulundukları yıllarda etkin özne olarak yetiştirmeye çalışıyoruz'' dedi.

''EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNEMLİ BULUYORUZ''

Uluslararası ilişkilerde mesafe kat etmiş bir üniversite olduklarını belirten Prof. Dr. Çotuksöken şunları söyledi: ''Biz eğitimde fırsat eşitliğini, eğitim alma hakkına ulaşmayı ve erişmeyi, nitelikli eğitime ulaşmayı son derece önemli bulan bir üniversiteyiz. Sadece kendi öğrencilerimizin nitelikli eğitime ulaşması hakkında önderlik yapmıyoruz. Aynı zamanda lise öğrencilerine yönelik de çalışmalarımız var. Öğrenci değişim programları var, öğretim üyesi programları var. Çeşitli projelerle yurt dışı üniversitelerle sürekli bir araya geliyoruz.''

''OLUMSUZLUKLARDAN ŞİKAYET ETMEYE HAKKIMIZ YOK''

Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ise ''Üniversitelerimizin toplumu aydınlatma ve bilgiyi paylaşma sorumluluğu üzerinde ısrarla duruyorum. Günümüzdeki olumsuzluklardan sadece şikayet etmenin aydın sorumluluğu ile bağdaşmayacağını düşünüyorum. Bu konularda karşılaşılan sorunlara hep birlikte çözüm bulabileceğimize inanıyorum. 20'ci yıl kitabının ve belgeselinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, 20'nci yılımızı kutlarım'' dedi.

20'inci yaşını Kutlayan Marmara Üniversite'sinin kuruluş etkinliği ödül töreni ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

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