Maltepe Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

MALTEPE Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi.



Yaşları 7 ile 12 arasında değişen toplamda 20 çocuk, 14 hafta süren eğitimler boyunca “Doğayı keşfet, Ebru sanatı, Kodlama, Kısa film yapımı ve fotoğrafçılık, Mimarlık, Matematik” gibi dersler aldı. Tamamı üniversitenin hocaları tarafından verilen eğitimler sonucunda çocuklar Maltepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Düzenlenen törene çok sayıda veli katılırken öğrencilerin Mimarlık dersinde yaptığı eserler de tören alanında sergilendi.



Çocuk Üniversitesi’nin ortaya çıkış aşamasıyla ilgili konuşan Maltepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, “Bence bizim en büyük problemimiz düşünme tembeli olmamız. O yüzden çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren düşünmeye alıştırmamız gerekiyor. Ben uzun zamandan beri bu konuda çalışıyorum. Özellikle üstün zekalı, özel yetenekli çocuklarla ilgili çalışmalarım var. Bazı uluslararası test sonuçları da bize bu yolda ilerlememiz gerektiğini gösterdi. Bu nedenle böyle programların olmasının yararlı olacağını düşündük. Üniversitemiz de bunu kabul etti ve burada bir Çocuk Üniversitesi açtık” diye konuştu.



“SEÇMELİ DERS SAYISINI FAZLA TUTMAK İSTEDİK”

Projenin idari işler kısmında yer alan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belma Akşit ise süreci şu şekilde değerlendirdi:



“Aslında süreç çok kolay ilerlemedi. Çünkü her şeye sıfırdan başladık ve son derece karmaşık bir süreçti. Üniversitede olduğu gibi zorunlu dersler koyalım istedik. Bunun dışında seçmeli dersler de olsun istedik. Seçmeli derslerin çoğunlukta olmasına özen gösterdik. Öğrencilerin her birinin ayrı ilgi alanları, ayrı yetenekleri var. Bu nedenle istedikleri seçimi yapabilsinler istedik. Çocuk Üniversitesi’ni iki yönden vurgulamak istiyorum. Bunlardan ilki çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak, meslekleri tanıtmak ve kendilerine uygun meslekleri seçmeleri konusunda karar vermeye başlamalarını sağlamak. İkinci olarak ise eksikliğini kendi hayatımda da hissettiğim bir hobi sahibi olmak. İnsanın mesleğinin haricinde bir ilgi alanının olması son derece güzel bir şey.”



Çocuk Üniversitesi’nden mezun olan 3’üncü sınıf öğrencisi Uğur Ömer Akarsu, okulda işlediği dersleri burada da tekrar ettiğini, onun dışında mimarlık, kodlama gibi dersler de gördüklerini söyledi. Üniversitede ders yapmanın çok eğlenceli olduğunu belirten Akarsu, büyünce mimar olmak istediğini dile getirdi.



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