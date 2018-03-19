Makinelerle başa çıkabilmek için mühendislik bölümüne girdi

TOKAT’ta, maden mühendisi Nalan Balcı (29), çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 3 yıl önce mermer fabrikası kurdu. Balcı, fabrikadaki makinelerin arızalanmasıyla başa çıkabilmek için üniversite sınavına girip, makine mühendisliği bölümünü kazandı. Balcı, hem üniversite eğitimini sürdürüyor hem de fabrikadaki işine devam ediyor.

Tokat'ta yaşayan Ali- Gülay Balcı çiftinin 3 çocuğundan Nalan Balcı, küçük yaşta dedesi Mustafa Balcı'nın iş yerine sık sık giderek, burada mermer üretimine merak saldı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 2013 yılında mezun olan Balcı, önce deneyim kazanmak için farklı firmalarda çalıştı. Babası Ali Balcı'nın yanında da bir süre çalışan Nalan Balcı, 2015 yılında Yeniyurt Mahallesi'nde kendi fabrikasını kurdu. Burada 12 işçisiyle birlikte çalışan Balcı, fabrikadaki makinelerin zaman zaman arızalanmasıyla başa çıkabilmek için makine mühendisliği bölümünü kazanmak amacıyla üniversite sınavına girdi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne yerleşen Balcı, 2'nci sınıfa geçti. Balcı, bölümünde, makine konusunda edindiği bilgileri işine de yansıtmaya başladı.



'DEDEMİN TORUNU OLDUĞUMU UNUTMUYORUM'



Ailesinin desteğiyle bu yatırımı yaptığını anlatan Nalan Balcı, "İnsanlar, maden sektöründe bir kadın gördüğünde, ister istemez şaşırıyorlardı. Ben, bu işe 12 işçi ile başladım. 12 kişiyle bu yolda yürürken, diğer mermer üretimi yapan arkadaşlarını kapandığı duymak beni umutsuzluğa götürdü. Bu sektörde olmak ayrı zor. Piyasayı bilmeniz gerekiyor. Çevrenizin geniş olması gerekiyor. Bu üretimi takip etmek gerekiyor. Bu, bir kadın için kesinlikle zor. Bu konuda da ailemin desteği çok büyük. Ben, bu destekleri gördükçe hiçbir zaman yılmadım. Dedemin torunu olduğumu hiçbir zaman unutmuyorum" dedi.



'TEK BAŞIMA MAKİNEYİ SÖKEBİLİYORUM'



Fabrikada birçok sorunla karşılaştığını, makine arızaları nedeniyle bu işin eğitimini almaya karar verdiğini belirten Balcı, "Burada bizim bir dakika makinenin durması üretimimizin aksamasına neden oluyor. Bir gün oturuyordum, dedim ki 'Ben bu kadar arıza yaşıyorum. İster istemez dışarıdan bakım yaptırmaya çalışıyoruz'. Üniversite sınavına girdim ve makine mühendisliğini kazandım. Bu makine derslerini almaya başladığımda, makine aksamını öğrendim. Yeri geliyor alyan takımını alıyorum, tek başıma makineyi sökebiliyorum. Zorlandığım noktalar da olduğunda onların da kolay yöntemleri var. Onları da deneyerek, bir şekilde söküyorum" diye konuştu.

​Fabrikada gerek makine başında çalıştığını gerekse forklift kullandığını kaydeden Nalan Balcı, "Çalışanlarımdan çok memnum. Onlar, bana bir ağabey, bir baba gibiler; ancak genç istihdam sağlayamıyoruz. Geliyorlar 1 ay çalışıyorlar. Biz işi öğretelim derken, zaten 1 ay geçiyor sonra ayrılıyorlar. Mesleğimiz ağır bir meslek olduğu için işçi bulmakta zorlanıyoruz. 3- 4 gün çalışıp, 'Biz bu işi yapamayacağız' diyerek, ayrılanlar da oluyor" dedi.



