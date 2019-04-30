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Maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için maaşını burs olarak verecek. Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu,...

Maaşını kız öğrencilere burs olarak verecek

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için maaşını burs olarak verecek.
Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, maaşını üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak bölüştürecek. Burstan yararlanacak öğrencilerde en az 4 yıllık üniversitede okuma şartı aranacağı, tıp, hukuk ve eczacılık gibi alanların öncelikli olacağı öğrenildi. Başkan Öküzcüoğlu, "Ben belediye başkanlığı maaşımı, 4 yıllık üniversiteyi kazanmış olan kız öğrencilerine burs olarak dağıtacağımı buradan halkıma söyleyeyim. Sosyal hizmetler biriminde bir birim oluşturacağız. Ekonomik durumu yetersiz ailelere başkanlık maaşımla destek vermek bana onur ve şeref verecek. İstiyorum ki çocuklarımız buraya doktor olarak, hukukçu olarak, avukat olarak ve hemşire olarak gelsinler. Onlar da Alaşehir'imize, memleketimize hizmet versinler istiyorum" dedi.

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