Liselilerden ‘Birleşmiş Milletler’ Modeli konferansı

Nevra UÇKAÇ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, () – İzmir Karşıyaka’daki Uğur Okulları öğrencileri tarafından küresel sorunlara çözüm üretmek amacıyla 'Birleşmiş Milletler Modeli' Konferansı düzenlendi. Farklı illerden ve 47 farklı okuldan gelen öğrencilerin katılımıyla düzenlenen konferansta, öğrenciler farklı ülkelerin perspektifinden küresel konuları değerlendirdi.

İzmir'deki Uğur Okulları, iki gün süresince 47 farklı okuldan 260 öğrencinin katılımı ile düzenlenen Uğur Birleşmiş Milletler Modeli Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Lise düzeyindeki öğrenciler konferansta hem müzakere kültürünü öğrendi hem de toplum önünde kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirdi. Uğur Okulları Karşıyaka Örnekköy Kampüsü Müdürü Orkun Karapostal, etkinlikte öğrencilerin tamamen Birleşmiş Milletler konferansı modelindeki çalışma usulü ile küresel sorunları ele aldığını belirterek çok sayıda ülke delegelerinden oluşan komitelerin bulunduğunu anlattı.Karapostal, "Ben bu etkinliği organize eden öğrencilerin müdürü olma onurunu yaşıyorum. Burada misafirim. Bu konferansın tüm hazırlık süreçlerinde öğrencilerimiz aktif görev aldılar. Basınla ilişkiler, sponsor bulma çalışmaları, komitelerin oluşturulması ve servise kadar tüm konularla onlar ilgilendi" dedi.

Öğrencilerin üniversiteleri bitirdiklerinde önlerine alternatif olarak çıkacak mesleklerden yüzde 50'sinin henüz bilinmediğini kaydeden Karapostal, "Böyle bir değişimi yaşadığımız dünyada diplomadan, lise eğitiminin ardından girecekleri sınavdan ve seçeneklerin içinden doğruyu bularak ilerleyecekleri bir eğitimden konuşmamız mümkün değil. Bu çocukların gerekli donanıma sahip olmaları için çalışıyoruz. Bu tür konferanslar bunun için çok önemli. Girişimcilik, müzakere kültürü, yaratıcılık, sorunlara çözüm bulabilme, toplum önünde kendini ifade edebilme becerileri açısından gerekli" diye konuştu.

Öğrencilerin kendi belirledikleri komitelerde eğitim, sağlık, savaş, uyuşturucu ile mücadele gibi küresel sorunları farklı ülkelerin perspektifinden değerlendirdiğini söyleyen müdür Karapostal, şunları söyledi:

"Biz bu yıl bu konferansa ev sahipliği yapıyoruz. Ama yıl içinde öğrenciler benzer etkinliklere katılıyor. Türkiye'nin her bölgesinden gelen okullar var. Şuan kampüste 47 farklı okuldan 260 öğrenci ağırlıyoruz. Ağırlık İzmir olmak kaydıyla Kahramanmaraş'tan Antalya, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'den gelen öğrencilerimiz var."

DELEGELİĞİ ÖĞRENİYORLAR

Konferansın organizasyon takımında genel başkanlık görevini yürüten 10'uncu sınıf öğrencisi Samet Yasin Özdamar (16) konferansın kendilerine çok faydalı olduğunu belirterek, "Burada her ülke kendi delegesiyle boy göstererek belli konular üzerinde kendi görüşlerini belirtiyor. Belli tartışmalar gerçekleştirerek sorunlara çözüm üretmeye çalışıyorlar. Biz de lise öğrencileri olarak 'Model United Nations' denilen Birleşmiş Milletler modellerini yapıyoruz. Bu sayede hem politikayı öğreniyor hem dünya sorunları hakkında bilgilenmiş oluyor hem de delegeliğin nasıl birşey olduğunu, farklı farklı ülkeleri temsil etmenin nasıl bir duygu olduğunu öğrenmiş oluyoruz" dedi.

Basın ve Yayın Takım Başkanı Polina Yarmoshenko ise şöyle konuştu:

"Ben buna benzer daha önce 4 konferansa katıldım. İkisine delege olarak katıldım ikisinde de organizasyon takımında çalıştım. Bu tarz konferanslar bize çok fazla katkı sağlıyor. Yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Toplum karşısında konuşma yeteneğimizi geliştiriyoruz."

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