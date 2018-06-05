Liseliler dünya sorunlarına İAÜ’de çözüm arayacak

İSTANBUL, () -Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği “Model G20 Zirvesi” İstanbul Aydın Üniversitesi’nde başladı. Üç gün sürecek zirvede öğrenciler, dünya liderlerinin çözüm aradığı sorunları tartışacak.

Türkiye’nin en köklü okullarından Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin 2016’dan beri her yıl düzenledikleri ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği “Model G20 Zirvesi”, 4 Haziran’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nde başladı.

Gerçek G20 zirvesinin mini bir kopyası olan “Model G20 Zirvesi”nin açılışına, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen öğrencilerin yanı sıra, Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, öğretmenler, İstanbul Aydın Üniversitesi temsilcileri ve üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörü Halil İbrahim Kökçü katıldı.

“SİZİN VAR OLDUĞUNUZU BİLMEK GÜZEL”

Törende bir konuşma yapan Kökçü, 2015 yılında Türkiye’de düzenlenen gerçek G20 zirvesinde dünya için hayati konuların ele alınarak karara bağlandığını hatırlatarak, “Dünyanın bu en önemli etkinliklerinden biri olan G20 Zirvesi’nin lise sıralarındaki öğrencilerimiz tarafından model alınması büyük mutluluk. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak da bizim için ayrı bir mutluluk” dedi. Üniversitenin 2014 yılında İAÜ Global Barış ve Demokrasi Araştırma Merkezi’nin düzenlediği ve Shirin Ebadi, Tawakkul Kharman gibi Nobel Barış Ödülü sahibi isimlerin katıldığı “Orta Doğu ve Barış Konferansı”na ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kökçü, “İstanbul Aydın Üniversitesi, çözüm odaklı bir dünya üniversitesi olma iddiasında olan bir kurum. Bu amaçla 2014 ve 2016 yıllarında bünyesinde iki adet UNESCO kürsüsü kurdu. Çünkü üniversite olarak biz barış ve huzur ortamının ancak eğitimle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Sizler, arkadaşlarınız tatil planları yaparken burada dünya sorunlarıyla meşgulsünüz. Sizin var olduğunuzu, ülkenin ve dünyanın sizler gibi düşünen, sorgulayan aydınlık bir nesle emanet olduğunu bilmek çok güzel bir duygu” diye konuştu.

“SİZLERE MUHTACIZ”

Model G20 Zirvesi’nin toplam 7 komite ve 147 delegeyle çalışacağını ifade eden Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener ise dünyada terör ve şiddetin her geçen gün yükseldiğini ve herkesi etkilediğini ifade ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyada ekonomi ve para, gerek israf odaklı, gerekse de ekonomik bir silah formatında kötüye kullanılan iki enstrüman. Terör ve şiddetin doğurduğu mültecilik kavramı da yer yer olumsuz sonuçlar doğuruyor. Küçücük çocukların cansız bedenleri üzerinden alınan ödüller rahatsız ediyor. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı. Mültecilere yardım konusu adalet temelli olarak yeniden ele alınmalı. Siz gençler, geleceğin barış elçileri olarak buradasınız. Dünyanın G20’den her geçen gün artan beklentilerini belki de sizler karşılayacaksınız. Zira sizler bizim vazgeçilmezimizsiniz. Sizler geleceğimizsiniz. Sizlere muhtacız” ifadelerini kullandı.

ATATÜRK’E BÜYÜK ALKIŞ

Tören, “G20 Dünya Liderleri Zirvesi” adlı kısa filmin gösterimi ile devam etti. Filmin sonunda Atatürk’ü 10’uncu Yıl Nutku’nu okurken gösteren görüntüler öğrenciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Dünyanın en büyük 19 ekonomisi ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun yer aldığı gerçek G20 Zirvesi’nin lise öğrencileri için düzenlenmiş replikası olan Model G20 Zirvesi ile, uluslararası boyutlarda gerçekleşen ve mühim tartışmaların yaşanarak hayati kararların alındığı “G-20 Zirvesi”ni gençlerin bir arada vakit geçirerek deneyim kazanabileceği bir çalışma haline getirmeyi hedefleniyor. Bununla birlikte gençlerin sosyal zekâlarının artarak eleştirel düşünme kabiliyetini kazanması etkinliğin en büyük misyonu.

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