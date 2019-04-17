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Liseli öğrenciler ‘TÜBİTAK Proje Yarışmasında’ Türkiye 2’ncisi oldu

İZMİR, () - İZMİR Bilfen Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları projeler ile ‘50'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’ fizik kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.   İzmir Bilfen Fen Lisesi 9’uncu...

Liseli öğrenciler ‘TÜBİTAK Proje Yarışmasında’ Türkiye 2’ncisi oldu

İZMİR, () - İZMİR Bilfen Fen Lisesi öğrencileri hazırladıkları projeler ile ‘50'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’ fizik kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.  

İzmir Bilfen Fen Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Bartu Aygül ve 10’uncu sınıf öğrencisi Ayçe Işık Altın, fizik öğretmenleri Tuğba Adıgüzel danışmanlığında hazırladıkları ‘Görünür Bölge ve Yakın Kızılötesi (NIR) Işınlarını Algılayan Mikro Spektrometre Tasarımı ve Madde - Renk Analizi’ konulu projeleri ile ‘50’nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’ fizik alanında Türkiye 2’ncisi oldu.

Bilfen’den yapılan yazılı açıklamada, “Günümüzde endüstri, tarım, sağlık ve gıda ile ilgili maddelerin analizlerinde spektroskopik yöntemlere sıkça başvuruluyor. Öğrenciler de fizik literatürüne teknolojik açıdan büyük katkı sağlayacak olan bu projede iki farklı spektrometre tasarımını ele aldı. Bu iki spektrometreyi diğerlerinden farklı kılan ise maliyetinin düşük ve uzunluklarının yaklaşık 5 santimetre olması. Böylelikle öğrenciler oldukça kısa ve kolay taşınabilir pratik bir tasarıma imza attı” denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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