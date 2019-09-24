Liseli öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı
Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin ‘İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması’nda Bahçeşehir Koleji Gravity Robotics takımı birinci oldu. Sualtı Robotu projesiyle yarışmaya katılan öğrenciler, şampiyonluk kupalarını...
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Teknofest İstanbul’da bu yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, sualtı araçlarından otonom araçlara uzanan 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlendi.
122 farklı ülkeden 17 binin üzerinde takımın başvurduğu ‘İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması’nda Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden oluşan Gravity Robotics takımı birinci oldu. 2 binden fazla takımın finalist olarak belirlediği yarışmayı kazanan lise öğrencileri şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.
Teknofest’te lise düzeyinde 9 ve ortaokul düzeyinde 2 olmak üzere toplam 11 proje ile yarışan Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Kuzey Cengiz Biçer de, ‘İnsanlık Yararına Teknoloji’ kategorisinde 1’incilik elde etti.
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