Liseli gençlere üniversite provası

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu boyunca liselileri ağırlayan Kadir Has Üniversitesi, gençlere üniversiteli olma, derslere girme, hocalarla tanışma ve sosyal aktivitelere katılma fırsatı sundu.

İlki Şubat ayında düzenlenen etkinlik üniversitenin Kurumsal İletişim Merkezi tarafından, Cibali Kampüsünde gerçekleşti. Organizasyonun ayrıntıları ile ilgili bilgi veren üniversitenin Kurumsal İletişim Uzmanı Kübra Çakır Genç, "İki gün boyunca aday öğrencilerin üniversite hayatını yaşaması, derse girmesi ve üniversiteli olma duygusunu tatması için buradayız. Üniversitenin sadece derslere girmek değil, kulüp etkinliklerine katılmak olduğunu da gösteren bir program hazırladık. İki gün boyunca 6 fakülteden hocalarımız burada dersler verecek, uygulamalar yaptıracak. Böylece liseli arkadaşlarımızı üniversiteye hazırlamış ve onları burada ağırlamış olacağız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarını Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker'in yaptığı etkinlikte öğrenciler yine aynı bölümde görevli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Öğrenci ile uygulama dersi yaptılar. Yaptıkları uygulamayla ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Öğrenci, "Onlara bir problem veriyoruz. Bu birinci sınıf mühendislik öğrencilerine yaptığımız bir uygulama. Bu uygulamada öğrencilere bir yumurta verdik. Görevleri, yumurtayı beşinci katta mermer bir zemine kırmadan indirmek. Bunun için iki parça kağıt, bir parça ip ve banttan oluşan kısıtlı imkanları var. 3-4 kişilik gruplara ayrıldılar ve kendilerine ayrılan zamanda önce alternatifleri tartışacaklar, karara varacaklar ve deneme yapacaklar. Uygulama boyunca iki alternatif deneme şansları var" ifadelerinde bulundu.

Programa ikinci kez katılan ve yazın yapılacak yaz kapına da şimdiden kayıt yaptıran Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Batın Bayraklı, etkinliğe katılma nedenleri, "İlk olarak Nihat Berker hoca için buraya gelmek istedim. Hayatı çok ilgimi çekti, teorik fizikle ilgileniyor ben de ilerde bu alanda yürümek ve akademisyen olmak istiyorum. Onun dışında TÜBİTAK projemde bir makinemiz var. Bu makineyi yaparken bana en çok katkı sağlayan şey daha önce burada bulunup, bu yumurta ile ilgili deneyin aynısını yapmamdı. Çünkü makineyi yaparken aynı yolları izledim" şeklinde sıraladı.

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