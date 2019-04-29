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Lise ve üniversite öğrencileri 5’inci Haliç Genç Edebiyat Günleri için bir araya geldi

İSTANBUL, () – HALİÇ Üniversitesi, 5’inci Haliç Genç Edebiyat Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Bu zamana kadar lise öğrencilerine yönelik olarak yapılan etkinliğe, bu sene üniversite öğrencilerinin de katılması sağlandı. Eyüpsultan...

Lise ve üniversite öğrencileri 5’inci Haliç Genç Edebiyat Günleri için bir araya geldi

İSTANBUL, () – HALİÇ Üniversitesi, 5’inci Haliç Genç Edebiyat Günleri’ne ev sahipliği yaptı. Bu zamana kadar lise öğrencilerine yönelik olarak yapılan etkinliğe, bu sene üniversite öğrencilerinin de katılması sağlandı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Haliç Genç Edebiyat Günleri’ne Haliç Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi de ev sahipliği yaptı. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak, yazmaya teşvik etmek ve edebiyat dünyasının önemli isimleriyle bir araya getirmek için oluşturulan proje 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Etkinlik kapsamında usta ve genç yazarların katılımları ile söyleşi programları, öğretim üyeleri ile atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlendi. Bu zamana kadar lise öğrencilerine yönelik olarak yapılan etkinliğe, bu sene üniversite öğrencilerinin de katılması sağlandı.

HÜSREV HATEMİ AĞIRLANDI

Program, Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış konuşmaları ile başladı. Ardından ‘Eyüpsultan’da Bir Sabah’ Öykü, Şiir, Deneme Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Haliç Üniversitesi ise Şerif Aydemir ve genç öykücüler Özlem Metin, Elif Genç, Yunus Nadir Eraslan ve Celalettin Murat’ın katılımı ile Öykü Günü – Usta ve Genç Yazarlar Söyleşi Programı’nı gerçekleştirdi. Ardından Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Emil’in söyleşisine ev sahipliği yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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