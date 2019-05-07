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Lise öğrencilerinin voleybol coşkusu

İSTANBUL, () – Bilfen Liseleri Kız Voleybol Takımları arasında düzenlenen ‘BİLFEN KSK VOLLEYCUP 19’ turnuvasının ilki İzmir Bilfen Liseleri ev sahipliğinde yapıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne olurken...

Lise öğrencilerinin voleybol coşkusu

İSTANBUL, () – Bilfen Liseleri Kız Voleybol Takımları arasında düzenlenen ‘BİLFEN KSK VOLLEYCUP 19’ turnuvasının ilki İzmir Bilfen Liseleri ev sahipliğinde yapıldı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne olurken turnuvanın şampiyonu, Antalya’dan katılan Bilfen Antalya Liselerinin oluşturduğu kız voleybol takımı oldu.

Karşıyaka Spor Kulübü Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvaya İstanbul Bahçeşehir, İstanbul Çamlıca, Antalya, İzmir, İskenderun ve Bursa Bilfen Liselerinden 53 öğrenci katıldı. Final maçı Bilfen Antalya Liseleri ile Bilfen Bahçeşehir Liseleri arasında oynandı. Başa baş giden mücadele, Bilfen Antalya takımının üst üste aldıkları puanlarla 3-1’lik skor elde etmesi ile sonuçlandı. Turnuvanın ikinciliğini başarılı mücadeleleriyle Bilfen Bahçeşehir Liseleri elde ederken üçüncülüğünü İzmir Bilfen Liseleri aldı.

Final maçı sonrası Bilfen Liseleri Karma Voleybol Takımı ve Karşıyaka Kadın Voleybol ile  Karşıyaka Genç Kadın Voleybol Takımı bir gösteri maçı yaparken sonrasında öğrenciler ödüllerini Karşıyakalı oyuncuları ellerinden aldı. Liseli gençler iki gün süren yoğun maç tempolarını okullarına götürdükleri imzalı Karşıyaka formaları ve kupalarla taçlandırdı.

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