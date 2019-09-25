Lise öğrencilerinin projesi TEKNOFEST’TE Türkiye 3’üncüsü oldu

İSTEK Belde Okulları öğrencilerinin ‘Ormanın Biyonik Gözü’ Projesi, TEKNOFEST’e katılan 2 bin 300 proje arasından, ‘İnsanlık Yararına Teknoloji, Afet Yönetimi’ kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

İSTEK Belde Okulları 11’inci sınıf öğrencileri Cem Boyraz, Ilgaz Babagiray ve Yücel Utku Atılgan, orman yangınlarına erken müdahalede bulunabilecekleri bir proje tasarladı. Projelerini Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) tanıtan öğrenciler ‘İnsanlık Yararına Teknoloji, Afet Yönetimi’ kategorisinde2 bin 300 proje arasından Türkiye üçüncüsü oldu. ‘Ormanın Biyonik Gözü’ adını verdikleri projede, bir araca bağlanarak 150 metre yükseğe kadar çıkabilen helyum balonu kullanan öğrenciler, mobil gözetleme kulesi oluşturmuş oldu.

ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİNİ FARK ETTİLER

Son yıllarda çıkan orman yangınlarından etkilenen ve kendilerini sorumlu hisseden öğrenciler projelerini şu ifadelerle anlattı:

“Projenin fikir aşamasında orman gözetleme kulelerinin, maliyetlerin fazla olması sebebiyle her yere kurulamadığını öğrendik. Biz de sistemi mobilize ederek hem maliyetleri düşürebileceğimizi hem de daha fazla yere ulaşabileceğimizi fark ettik. Yangını söndürmekten ziyade, erken müdahale sisteminin olmasının daha gerekli olduğunu gördük.”

BALON SARIYER ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞIŞLANDI

Projeyi Sarıyer Orman İlçe Müdürlüğü ile birlikte yürüten öğrenciler, kendilerine tahsis edilen, içerisinde iletişim odası bulunan özel araca bir helyum balonu bağladı. 150 metre yüksekliğe çıkabilen balona monte edilen kameralar sayesinde, mobil bir gözetleme kulesi elde ettiler.

Araca bağlanan balonu Sarıyer Orman İlçe Müdürlüğüne bağışlayan öğrenciler, yangınlar, doğal afetler ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak çok yünlü bir sosyal sorumluluk projesine de imza atmış oldu. Araç ve balon aktif olarak Sarıyer Orman İlçe Müdürlüğü’nde kullanılmaya başlandı.