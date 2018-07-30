Lise öğrencileri Portekiz'deki 'Fizik Olimpiyatları'ndan madalyalarla döndü

21-27 Temmuz 2018 tarihlerinde Portekiz Lizbon’da düzenlenen Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda (Ipho) Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencileri madalya kazandı. Cem Arda Tepe altın, Artun Bayer gümüş, 11. Sınıf öğrencisi Alkın Kaz gümüş, 10. Sınıf öğrencisi Yunus Emre Parmaksız gümüş madalya ile Türkiye’ye döndü.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi bu yıl Vietnam’da gerçekleşen Asya Fizik Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden 8 kişilik milli takıma 5 öğrenci; Rusya’daki Avrupa Fizik Olimpiyatları’nda ve Portekiz’deki Uluslararası Fizik Olimpiyatları’nda temsil edecek 5 kişilik milli takımımıza 4 öğrenci kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

2006 yılından beri olimpiyat çalışmalarını fizik dalında Prof. Recep Dimitrov önderliğinde sürdüren Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı elde ediyorlar. Uluslararası alandaki fizik olimpiyatlarında ülkemize toplamda 3 altın, 14 gümüş, 11 bronz madalya kazandıran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; MIT, Stanford, Brown, UPenn gibi dünyanın en iyi üniversitelerine tam burslu olarak kabul alarak eğitimlerini devam ettiriyor ve kariyerlerine Oracle, Microsoft ve NVIDIA gibi şirketlerde başlıyorlar.

TÜRKİYE’DE BİLİM OLİMPİYATLARI SÜRECİ

Yarım yüzyılı aşkın süredir dünya çapında düzenlenen bilim olimpiyatları etkinlikleri her yıl ülkelerin en parlak zihinlerini bir araya getiriyor. Ülkemizde bulunan yaklaşık 12 bin liseden uzun eleme süreçlerinde seçilen toplam 5 öğrenci de Türkiye’yi temsilen her yıl yurtdışında farklı ülkelerde düzenlenen yarışmalarda bayrağımızı temsil ediyorlar.

Bir hafta süren bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenen sınavlarda öğrenciler, alanlarındaki önemli gelişmeleri incelerken aynı zamanda tıpkı kendileri gibi dünyanın dört bir yanından gelen genç bilim insanları ile tanışma, kültürel ve bilimsel etkileşimlerde bulunma fırsatına erişiyorlar. Geleceğin teknolojisine yön vermek isteyen ülkeler, bu öğrencilere üniversitelere sınavsız geçiş hakkı ve üniversite hayatı boyunca verilen karşılıksız burslar gibi avantajlar sağlıyor.

Türkiye’de olimpiyatlar TÜBİTAK tarafından her yıl dört aşamalı olarak düzenleniyor. Ülke genelinde düzenlenen Birinci Aşama sınavında başarılı olan 50 öğrenci TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Yaz Kampı’na davet ediliyor ve bu kampta, alanında uzman akademisyenler tarafından anlatılan dersleri dinleme şansı elde ediyorlar. Bu kampın ardından Aralık ayında gerçekleştirilen İkinci Aşama sınavında her dalda öğrenciler madalyalar, burs ve ek puan ile ödüllendiriliyor. Sonrasında gerçekleşen Kış Kampı, 3 ve 4. aşama sınavları ile her branşta uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil edecek 4-6 kişilik milli takımlar oluşturuluyor.

İLK MEZUNLAR GOOGLE, AMAZON GİBİ ŞİRKETLERDE KARİYERLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye’de STEM eğitiminin uygulandığı ilk lise olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, 2006 yılında açılan ilk kampüsünün ardından Türkiye genelinde açılan yeni kampüslerle 2018-2019 eğitim öğretim yılına 14 kampüsle başlıyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle bu okul için özel olarak hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan müfredatıyla 2006 yılından bu yana Türkiye’de fen ve teknoloji eğitimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri mezunları M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul alıyor; kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlıyor.

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