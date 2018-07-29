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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı milyondan fazla öğrencinin merakını giderecek tarihi açıkladı.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanlığı milyondan fazla öğrencinin merakını giderecek tarihi açıkladı. Ne zaman açıklanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS sınavının ardından tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, güzle bir lise kazanıp kazanamayacaklarını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından belirlenen LGS tercih sonuzlarının açıklanacağı tarih.

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 13 Temmuz Cuma günü biten tercih işlemlerinin ardından beklemeye koyulan öğrenciler, LGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından belirlenen tarih.

İŞTE LGS TERCİH SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH... NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da tamamlanan tercih işlemlerine ait yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da duyurulacak.

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