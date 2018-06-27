LGS Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer desteği

LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ardından hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 26 Haziran tarihinde açıklandı. Bu yıl sistemin değişmesi ile birlikte yaklaşık 1 milyon 176 bin 8’nci sınıf öğrencisi arasından 996 bin öğrenci sınava girmişti. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt LGS tercih süreci ile ilgili, “Tercih yaparken öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre ve tercih edeceği okulların bir yıl önceki yıla ait yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır” dedi.

“TERCİH YAPARKEN MUTLAKA UZMAN DESTEĞİ ALIN”

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, tercih yaparken yüzdelik dilimin dikkate alınarak alternatif listeler oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Tercihler yapılırken mutlaka bir uzman desteği alınmalı, tercih kılavuzu doğrultusunda tercih yapılmalıdır. Adrese dayalı tercihlerde ise okulların eğitim kalitesi ve bir önceki yılın yüzdelik dilimi dikkate alınarak tercih yapılmalıdır. Hem yüzdelik dilime göre tercihler hem de adrese dayalı tercihlerde öğrenciler, sadece okul başarısını veya okulun ismini önde tutarak değil, mutlu olabilecekleri okulları öncelikli olarak tercih etmelidir. Merkezi sınavla öğrenci alacak olan bin 366 okula bu yıl 126 bin öğrenci yerleşecek. Bu yıl ilk kez öğrencilerin Yerleştirme Esas Puanı (YEP) merkezi sınavdan alınan puan ile oluşturuldu, okul puanlarının ise merkezi yerleştirmede katkısı olmayacak. Okul puanlarının etkisi adrese dayalı yerleştirmede kullanılacak. Öğrenciler adrese dayalı tercih yaparken yerleştirilme kriterleri sırasıyla; kayıt alanında olması, mezun olduğu okulun kayıt alanında olması, tercih sırası, okul puanı ve devamsızlık durumuna göre değerlendirilecek” önerisinde bulundu.

ÖĞRENCİLER YETENEK VE BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA TERCİH YAPMALI”

Tercih süresinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ise şunları kaydetti:

“Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak okul başarısının merkezi sınavda katkısı olmadı ve öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirilecek. Standart sapmanın dahil olması ile birlikte öğrencilerin sınav puanından çok yüzdelik dilime dikkat etmesi ve tercih yaparken yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak taban puanlar kontenjan kılavuzu ile birlikte, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimleri ile birlikte girebilecekleri okulları iyice araştırmalı ve tercih listelerine eklemeliler. Merkezi sınav veya adrese dayalı tercih yaparken öğrencinin, kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapması önemlidir. Öğrenciler tercih listesini oluştururken istek sırasına göre listelerini oluşturmalıdır. Okulların başvuru şartları var ise uygunluğu kılavuzdan kontrol edilmelidir. Ayrıca adrese dayalı tercih yaparken en az 2 farklı tür okulu listede bulundurmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”

UĞUR OKULLARI ÜCRETSİZ LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI SUNUYOR

Uğur Okulları, 50 yıllık sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS Tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Uğur LGS Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunmak amaçlanıyor. Uğur Okullarının 36 kampüsü, Anadolu liseleri ve yeni okullarının tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 26 Haziran Salı günü itibarıyla başladı.

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur LGS Tercih Ofisleri hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda Uğur Okulları’nda, LGS’de başarılı olan öğrencilere avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak.

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