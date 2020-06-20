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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonrasında açıklamada bulundu. Sınavın huzur ve güven içerisinde tamamlandığını söyleyen Bakan Selçuk, soru kitapçıklarının pazartesi günü okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz’da açıklanacağını kaydetti.

EĞİTİM 20.06.2020, 15:48 20.06.2020, 17:09 Murat Aydın
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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonrasında açıklamada bulundu. Sınavın huzur ve güven içerisinde tamamlandığını söyleyen Bakan Selçuk, soru kitapçıklarının pazartesi günü okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz’da açıklanacağını kaydetti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi.

Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

SINAV SONUÇLARI 16 TEMMUZ’DA

Sınav kitapçıklarının 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan alınabileceğini, sınav sonuçlarının ise 16 Temmuz'da açıklanacağını kaydeden Bakan Selçuk açıklamasını şöyle sürdürdü:

"2020 LGS HUZUR VE GÜVENLE TAMAMLANDI"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda gerçekleştirilen merkezi sınav sona erdi. Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi. 

Küresel koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun sağlığını korumak için önceki sınavlardan farklı önlemler hayata geçirildi. Sınav tarihinden, salon sayısına, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar her konu Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun görüşleri alınarak  titizlikle incelenerek sınav günü uyulacak kurallar belirlendi.

Geçtiğimiz yıl LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl sosyal mesafeyi koruyabilmek için 18 bin 139 binada ve 111 bin 918 salonda sınav gerçekleştirildi.

Salon sayısındaki artışa paralel olarak sınavda görev alan öğretmenlerin sayısı da arttı. 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz çocuklarımızın yanındaydı.

Diğer sınavlardan farklı olarak 17 bin 990 rehber öğretmenimiz de sınav alanlarında öğrencilerimizin yanlarında oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık arada Rehber öğretmenlerimiz velilerin öğrencilerle arasındaki iletişimi sağladı.

Ayrıca evde veya hastanede eğitim hizmeti alan tüm öğrenciler ile süre gelen hastalığı, zihinsel yetersizliği, bedensel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, ruhsal ve duygusal bozukluğu, işitme yetersizliği veya görme yetersizliği olan öğrencilerimize sınav tedbir hizmeti uygulandı.

Bu öğrencilerden evde veya hastanede eğitim hizmeti almaya devam edenlerle, doktor raporu ile evde veya hastanede sınav hizmeti alması önerilenlere evde/hastanede sınav tedbiri uygulandı. 

Sınavın huzur ve güvenle tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız tedbirlere uyarak öğretmenlerinin yönlendirmelerine göre hareket eden ve sosyal mesafesini bizim uyarılarımıza gerek kalmaksızın koruyan tüm çocuklarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle iş birliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığı'mıza ve Sağlık Bakanlığı'mıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, sürecin zorluğu nedeniyle aylardır destek veren ve sahada yer alan Bakanlığımızın tüm bürokratlarına, çalışma arkadaşlarıma, 81 ilde süreci başarılı ile yöneten tüm il müdürlerimize, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, sokağa çıkmayarak çocuklarımız için evde kalan tüm vatandaşlarımıza ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ederim." dedi.

#LFSSonuçları #lgs #sınav #eğitim #ZiyaSelçik #meb
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