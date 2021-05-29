LGS sınavandı nelere dikkat edilmeli?

LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Öğreclirein pandemi nedeniyle kuşkusu ve heyacanı birarada beklediği sınavla ilgili Eğitim Kordinatörü Hatice Yılmaz önemli açıklamalarda bulundu. Hatice Yılmaz öğrencilerin sınav katılmalarının zorunlu olmadığını belirterek, sınavın iki oturum halinde uygulenacağını hatırlattı.

Sınavla ilgili genel bilgiler;

LGS; 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Öğrencilerin sınava katılımları zorunlu değil. Sınav iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve iki oturum şeklinde yapılacak. Birinci oturum 9.30’da başlayıp 10.45'te bitecek, ikinci oturum ise 11.30'da başlayıp 12.50'de bitecek.

Geçtiğimiz yıl sınava giren öğrenciler 1. dönem konularından sorumlu tutulurken bu yılki sınava giren öğrenciler, tüm müfredattan sorumlu tutulacaklar. (Türkçedeki "Fiilimsi", "Cümlenin Öğeleri", "Fiilde Çatı", "Cümle Çeşitleri", "Anlatım Bozuklukları" konuları hariç)

Sınav sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ilanından sonra Türk ve Yabancı Özel Okullar için kayıt takvimi başlayacak. Tahminen 5-16 Temmuz arasında da devlet okulları için tercih süreci başlayacaktır. Buradaki önemli olan kural, özel okula kesin kayıt yaptıran bir öğrencinin devlet okullarına tercih yapamayacak olmasıdır.

Geçen yıla göre sınava girecek öğrenci sayısı da, kontenjanlarda azaldı.

Bu yıl, geçen yıla oranla sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarında %18.6 oranında düşme söz konusu. Kontenjanlar, 2020 yılına göre daha az; fakat 2019 yılına göre daha yüksek. Türkiye genelinde sınava girecek öğrenci sayısı, %20 azalırken kontenjanlar da denk bir şekilde azaltıldı Geçtiğimiz 4+4+4 sistemine geçişten kaynaklı olarak 8.sınıfı bitiren öğrenci sayısı yaklaşık 1 milyon 600 bin iken bu yıl sayı bir milyon 200 bin.

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz sınava girecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu;

Sınavla ilgili öğrenciler nelere dikkat etmeli?

Sınavın sadece bilgiyi ölçmediğini farkında olmalı ve buna göre çalışmalılar. Zaman Yönetimi, Okuma Becerisi, Stres Yönetim vb. yetkinlik ve beceriler, akademik bilgileri tamamlayarak sınavda başarıyı sağlıyor. Kalan sürede eksiklerimizi tamamlamaya yönelik egzersiz ve çalışmalar yapmalıyız ve bunları gerçek sınav sürelerini göz önünde bulundurarak yapmalılar.

Sınav öncesi son hatırlatmalar;

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Yağlı, şekerli, abartılı yemekler ve uzun süredir yemediğiniz yiyecekleri yemekten kaçının.

Normal uyku düzeninizin dışına çıkmayın. Günde 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Gece geç saatlere kadar uzayan çalışmalar yapmayın.

Arkadaşlarınız ve aileniz ile olumsuz konuşmalar yapmaktan kaçının.

Aileniz ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

Olumsuz duygu ve düşüncelerekendinizi kaptırmayınız. Sınava psikolojik olarak hazırlık, akademik hazırlık kadar önemlidir. Boş vakitlerinizde sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, dinlenmek, üzerinizdeki stres yükünü hafifletmenize yardımcı olacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken fiziksel sağlığınızı bozabilecek oyunlardan uzak durarak hafif aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz.

LGS’de testleri hangi sıraya göre çözmeyi düşünüyorsanız denemelerde de aynı şekilde hareket etmelisiniz. (Birinci ve ikinci oturum testlerini birbirine karıştırmadan çözmeniz kaydıyla bu yöntemi uygulayınız.)

Sınavda süreyi etkili ve yeterli kullanabilmek gerekir. Evde çözdüğünüz deneme sınavlarında süre tutarak zamanı doğru kullanma alışkanlığı kazanabilirsiniz.

Sınavda dışarıdan gelebilecek seslere hazırlıklı olabilmek için evde deneme çözerken, evin normal yaşam şartlarında çözüm yapınız. (diğer odada televizyon açık olabilir, telefon çalabilir, aile fertleri konuşabilir vs.)

LGS’de ve deneme çözerken olumsuz soru ifadelerine dikkat edin (ulaşılamaz, değildir, yoktur vb.).

Çözdüğünüz deneme sınavları size eksik konularınızı belirlemede yol göstericidir. Denemelerde yaptığınız yanlışlar size doğruları öğretmek için bir fırsattır. Bu fırsatları iyi değerlendirmelisiniz.

Deneme sonuçlarını analiz ederken puandan daha çok yapamadığınız sorulara odaklanarak, sorunun doğru çözümünü mutlaka öğreniniz. Böylece bilgilerinizi kalıcı hale getirerek, eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

Son zamanları tekrar yaparak gözden geçirin.

Kendinize günlük çalışma planı yapınız: “Saat kaçta kalkılacak, ders çalışmaya kaçta başlanacak, ne zaman ara verilecek, ne zaman tekrar çalışmaya başlanacak ve ne zaman uykuya geçilecek?” gibi unsurları detaylı olarak belirleyiniz.

Günlük çalışma planınızın konu tekrarı merkezli bir plan olması gerekmektedir. Bu nedenle; örneğin bir gün sözel, ikinci gün sayısal derslere yönelik tekrar yapıp üçüncü gün deneme çözmek daha kolay ve verimli çalışmanızı sağlayacaktır.

Kolay tekrar yapma tekniği:

Bildiğiniz gibi sınav soruları ders kitabınızdaki konu ve kazanımlardan hazırlanıyor. Bu nedenle sözel derslerin tekrarını yaparken önce tekrar yapacağınız ünite ve konuyu sayfayı tarayarak gözden geçirin, unuttuğunuzu düşündüğünüz bölümü okuyarak hatırlayınız. Bu yöntemle bir saat içinde bir üniteyi tekrar edebilirsiniz.

İkinci olarak tekrar ettiğiniz ünite ile ilgili ders kitabınızdaki konu kazanım sorularını ve konuyla ilgili bulabildiğiniz testleri çözebilirsiniz. Sözel derslerin her biri için günde bir buçuk, iki saat ayırmanız yeterli olacaktır.

İlk günü sözel derslerin tekrarıyla geçirdikten sonra ikinci günün yarısını matematik, diğer yarısını da fen bilimleri dersi için ayırınız. Sayısal derslerin en kolay tekrar yöntemi her konu ile ilgili üst üste üç test çözüp daha sonra sonuçlarınızı kontrol ederek konu ile ilgili bilgi eksikliğinizi bulup gidermektir.Üçüncü gün ise bir tam denemeyi süreye dikkat ederek ve maske takarak çözmek sınava duygusal olarak da hazır olmanızı sağlayacaktır. Sınav bitiminden sonra biraz ara verip yanlışlarınızı bulup giderirseniz yeterince hazır olacaksınız. (Gözlük kullanıyorsanız gözlük camlarınızın buğulanmaması için gözlükçüden özel bir sprey almanız gerekebilir)

Tüm dersler için MEB'in son üç yıldır yayınladığı örnek soruları ve bu yıl yayınlanmış olan tüm soruları çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.

Sınavdan 1 gün önce yapılması gerekenler;

Her gün uyandığınız saatte kalkarak güne başlayın.

Sınavdan önceki gününüzü ders çalışarak geçirmeyin. Gününüzün bir iki saatini evinize yakın bir parkta, temiz havada yürüyüş yaparak geçirebilirsiniz. (Terleyip, üşümemek kaydıyla)

Sınavdan önce moralinizi bozacak, motivasyonunuzu düşürecek televizyon programları, sevmediğiniz insanlar ve ortamlardan uzak durunuz.

Yediklerinize dikkat edin. Akşam yemeğinde salata ve sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Sağlığınızı bozabilecek yiyeceklerden uzak durun. Yağlı, ağır ve çok soğuk yiyecekler tüketmemeye özen gösterin.

Sınavda giyeceğiniz kıyafetleri hazırlayın. Kıyafet seçerken hava durumunu dikkate almanız kıyafet seçimizi kolaylaştırır. Sınavda kıyafetinizin sizi terletip üşütmemesi için penye bluz veya pamuklu gömlek, rahat ancak öğrenciye yakışır pantolon veya eşofman giymek üzere hazırlık yapınız. Rahat bir ayakkabı seçiniz. Evden çıkarken üşümemek için ince bir hırkayı yanınıza alabilirsiniz.

Rahat bir uykuya geçmek için ılık duş alabilirsiniz. Uyumak için gevşeme ve nefes alma egzersizleri yapabilirsiniz.

Sınav günü;

Okul müdürlüğü tarafından sınav günü sınav giriş belgeleri hazırlanıp sıralara koyulmuş olacak. Kimlik kartlarında fotoğraf zorunluluğu yoktur. TC Kimlik numarasının yazılı olması yeterlidir veya geçerlilik süresi devam eden pasaport ile sınava girebilirsiniz.