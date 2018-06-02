"LGS'nin belirleyicisi matematik soruları oldu"

LİSELERE yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav LGS sona erdi. 1 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavı uzmanlar değerlendirdi. Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez ise "Sınavın tamamını dikkate aldığımızda bu sınavın belirleyici dersinin matematik olduğu görülmektedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30'da başladı. Yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılan Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Sınavı Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları değerlendirdi.

"TÜRKÇEDE AKIL YÜRÜTME BECERİSİ ÖN PLANDA"

Sınavda Türkçe'den 20 soru yer aldı. Sınavın kapsam geçerliliği ve soru tiplerinin MEB tarafından paylaşılan örnek sorularla benzer olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, "Türkçe sorularını bir önceki sınav sistemi ile karşılaştırdığımızda soru tiplerinde farklılık olduğu görülmektedir. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerisi ile beraber sözel mantık ve ortak metin üzerinden çoklu sorulara yer verilerek akıl yürütme becerisinin de ölçüldüğü ortaya çıkmıştır. Bununla beraber metinler arası karşılaştırma içeren soru tipine de yer verilmiştir. Geçmiş sınavlarda bir paragraf üzerinden tek bir yorum sorusu sorulurken bu sınavda uzun bir metin üzerinden çoklu sorulara yer verildiği görülmüştür. Bu özellikler; öğrencilerin günlük yaşam becerisi açısından okuma, anlama, yorumlama becerisi ile beraber analiz ve muhakeme yeteneğine sahip olmalarının yani akıl yürütme becerilerinin ön plana çıkarıldığını göstermektedir" diye konuştu.

"OKUMA ALIŞKANLIĞI OLAN ÖĞRENCİLER RAHATLIKLA ÇÖZEBİLİR"

Dil bilgisi sorularının ayırt edici nitelikte olduğuna dikkat çeken Tülay Uğurludural, "Türkçe soruları kazanımları kavramış olmayı gerektiren ayırt edici özelliğe sahip olup konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği, cevabı net olan sorulardır. Türkçe soruları; kitap okuma alışkanlığı edinmiş, konuların kazanımlarına hâkim, soru çözüm tekniklerini bilen ve düzenli çalışan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilir niteliktedir" dedi.

"MATEMATİKTE ZORLANMIŞ VE ZAMAN PROBLEMİ YAŞAMIŞLAR"

Matematik testinin tamamı göz önüne alındığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşmasının beklendiğini anlatan Bahçeşehir Koleji Matematik Bölüm Başkanı Alaattin Gülmez de sınavın belirleyicisinin ise matematik soruları olduğunu söyledi. LGS'yi TEOG sınavı ile karşılaştıran Alaattin Gülmez "Bir soru içerisinde birden fazla kazanımın sorgulandığı sorular bu sınavın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sınavının yarısının zor, geri kalanının ise orta güçlükte olduğunu söylemek mümkündür. Sınavda ‘ en az ve en çok’ ifadelerinin sıklıkla yer alması, soru köklerinin ve işlem adımlarının uzunluğundan dolayı öğrenciler matematik testinde zorlanmış ve zaman problemi yaşamışlardır" diye konuştu.

"SINAVDA SOSYAL BÖLÜM SORULARI ZORLAMADI"

Sınavda yer alan 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorusunu içerik bakımından değerlendiren Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel, "Sorular açık anlaşılır, 8. sınıf kazanımlarına uygun ve TEOG sınavına göre daha kolay sorulardan sorulmuştur. Sınavdaki konu dağılımları bütün üniteleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavda ekonomi, sosyal, kültürel ve milli gibi bu dersin terminolojisine ait kelimelere vurgu yapıldığı görülmüştür. Soruların, bilgilerden yola çıkarak yorumlama ve çıkarım becerisini ölçtüğü dikkat çekmektedir. Sınavda TBMM ile ilgili soruda “teslimiyetçi politikalar, fedakarlık" gibi kavramların anlamını bilmeyen öğrencilerin bu sorunun çözümünde zorlanacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Sınavda Atatürk ile ilgili yöneltilen sorudan örnek veren Ferda Gençel, "Atatürk'ün spora verdiği önemi sorgulatan soruda hükümetin para sıkıntısı çektiği bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi öğrencileri spor yerine ekonomi seçeneğine yönelterek yanlış seçeneğe gitmesine neden olabilir. Sonuç olarak düzenli tekrar yapmış, ders kitabı ve çalışma kitabını takip etmiş, temel kavramlara hakim ve geçmiş sınav sorularını çözen öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

"İNGİLİZCE SORULARINDA GEÇEN YILLARA GÖRE DEĞİŞİKLİKLER VARDI"

İngilizce ’de açık, anlaşılır ve 8. sınıf kazanımlarına uygun sorular sorulduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Altan Azaplar sınavla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"TEOG VE SBS sınavlarının aksine bu sene bir ilk olarak soru yönergeleri İngilizce olarak yazılmış olup, grafik ve tablo yorumlama sorularına yer verilmemesi dikkat çekicidir. Yine geçmiş yıllarda yapılan TEOG sınavları ile bu sınav karşılaştırıldığında, resimlerin kullanıldığı soru sayısının arttığı görülmüştür. Soruların dağılımı bir ve ikinci dönem konularını kapsamaktadır. Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi ilk sekiz üniteden sorular sorulmuş, beklenenin aksine dokuz ve onuncu ünitelerden soru sorulmadığı görülmüştür. Düzenli bir çalışma programına sahip olan öğrencilerin doğru yanıtlara kolay ulaşacağı bir sınav olmuştur."

"DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİNDE EZBER SORULAR ÇIKMADI"

Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan ise soruların açık, anlaşılır ve net ifade edildiğinin altını çizdi. Sınavda bilgi ve yorum düzeyinde soruların yer aldığını belirten Yasemin Arayan, "Sorular metinden yola çıkarak, öğrencinin çıkarım yapma becerisini ölçmüştür. Yardımlaşma ve dayanışma, kötü alışkanlıklardan korunma, yanlış kader anlayışı gibi konular günlük hayatla ilişkilendirilerek sorulmuştur. Bu sınavda TEOG’da olduğu gibi ezber bilgi soruları bulunmamaktadır. TEOG’a göre yorum soruları daha anlaşılır ve kolaydır" dedi.

"FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜNDE EŞİT KONU DAĞILIMI YAPILMIŞ"

Bu sınavın TEOG’a göre daha eleyici olduğunu ifade eden Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün, "Sorular MEB tarafından yayımlanan konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmış deneysel içeriğe sahip olan soru tiplerinin ağırlıkta olduğu bir sınavdır. Soru metinleri anlaşılır bir dille yazılmış olup konuya hakim olmanın yanı sıra; okuma, anlama ve yorumlama gücünün de ölçüldüğü sorulara yer verilmiştir. Fen Bilimleri sınavı , gündemi takip eden ve kazanımları günlük yaşantısıyla ilişkilendirebilen öğrencilere avantaj sağlayan sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Konu dağılımları orantılı olarak hazırlanmıştır. TEOG’a göre daha eleyici bir sınav olmuştur" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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