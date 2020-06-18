banner314

banner325

Son Dakika

LGS günü sokaga çıkmak kısmen yasak... Hangi kurumlar açık olacak?

Cumhurbaşkanı Tayyeh Erdoğan'ın talimatı gereği İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı LGS ve YKS Tedbirleri genelgesinde sınavların yapılacağı günlerde belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

EĞİTİM 18.06.2020, 22:00 Murat Aydın
2
LGS günü sokaga çıkmak kısmen yasak... Hangi kurumlar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı LGS ve YKS Tedbirleri genelgesinde sınavların yapılacağı günlerde belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle birlikte, sokağa çıkma yasağından muaf olan işletmeler de belli oldu. Buna göre sokağa çıkma yasağının uygulanacağı günlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan işletmeler açık olacak.
İçişleri Bakanlığı’nın ‘LGS ve YKS Tedbirleri’ genelgesinin yayımlanmasıyla birlikte, market, bakkal ve manav gibi işletmelerin çalışma durumları da belli oldu. Lise ve üniversite sınavlarının uygulanacağı hafta sonlarında istisna kapsamında olan işletmeler açıklandı. İşte istisna kapsamında olan işletmeler…

MARKET, BAKKAL, MANAV GİBİ İŞLETMELER AÇIK OLACAK

a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri.”

#market #manav #kasap #bakkal #lgs #sınav #okul #lise
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Haziran 2020
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 56
2. Başakşehir 27 56
3. Sivasspor 27 52
4. Galatasaray 27 50
5. Beşiktaş 27 44
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 27 43
8. Göztepe 27 37
9. Gaziantep FK 27 33
10. Antalyaspor 27 33
11. Denizlispor 27 31
12. Gençlerbirliği 27 31
13. Kasımpaşa 27 29
14. Çaykur Rizespor 27 28
15. Konyaspor 27 26
16. Malatyaspor 27 25
17. Ankaragücü 27 24
18. Kayserispor 27 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 11
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 29 60
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Sheffield United 29 44
7. Wolverhampton 29 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 29 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 29 26
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 29 64
2. Real Madrid 28 59
3. Sevilla 29 51
4. Atletico Madrid 29 49
5. Real Sociedad 28 47
6. Getafe 29 47
7. Villarreal 29 44
8. Valencia 28 43
9. Granada 29 42
10. Athletic Bilbao 29 39
11. Osasuna 29 35
12. Levante 29 35
13. Real Betis 29 34
14. Real Valladolid 29 33
15. Deportivo Alaves 28 32
16. Eibar 29 28
17. Celta de Vigo 29 27
18. Mallorca 29 25
19. Espanyol 29 24
20. Leganés 29 23
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir