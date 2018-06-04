LGS'de Sözel güldürdü, Sayısal ağlattı

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, LGS Sınavını değerlendirdi. Yılmaz," Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim KoordinatörüSınavını değerlendirdi. Yılmaz," sözel bölümde sorularınTürkçe,İnkılap Tarihi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil soruları öğrencilerin beklediğinden daha kolay geldi.Sözel sorular TEOG mantığından çok uzaklaşmamış uzun paragraf sorularından oluşsa da zorluk derecesi yüksek olmayan sorulardan oluşmuştur. Sözel bölümde öğrenciler süre sorunu yaşamadılar.



Ancak sınavın belirleyicisi sayısal bölümmatematik ve Fen Bilimleri oldu.Hem matematik hem de fen bilimleri sorularının oldukça uzun olması, şekil sorularının çok olması düşünme ve çıkarım yapma gerektirmesi öğrencilerin zorlanmasına neden oldu.Bu kadar uzun soruları anlayıp yorumlayıp çözebilmek için verilen süre yeterli değildi.Öğrencilerden sayısal bölümde yetiştiremedim şikayeti çok geldi.Sonuç olarak sınavın zor olması bilenle bilmeyeni ayıracağı gibi yerleştirme işlemlerini kolaylaştıracaktır. Bir anlamda 2007’de kaldırılan OKS’ye (ortaöğretim kurumu sınavı) geri dönüldü" yorumunda bulundu. ‘Yaklaşık bir milyon öğrencinin girdiği LGS’debölümde soruların,İnkılap Tarihi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil soruları öğrencilerin beklediğinden daha kolay geldi.Sözel sorularmantığından çok uzaklaşmamış uzun paragraf sorularından oluşsa da zorluk derecesi yüksek olmayan sorulardan oluşmuştur. Sözel bölümde öğrenciler süre sorunu yaşamadılar.Ancak sınavın belirleyicisibölümveBilimleri oldu.Hem matematik hem de fen bilimleri sorularının oldukça uzun olması, şekil sorularının çok olması düşünme ve çıkarım yapma gerektirmesi öğrencilerin zorlanmasına neden oldu.Bu kadar uzun soruları anlayıp yorumlayıp çözebilmek için verilen süre yeterli değildi.Öğrencilerden sayısal bölümde yetiştiremedim şikayeti çok geldi.Sonuç olarak sınavın zor olması bilenle bilmeyeni ayıracağı gibi yerleştirme işlemlerini kolaylaştıracaktır. Bir anlamda 2007’de kaldırılan OKS’ye (ortaöğretim kurumu sınavı) geri dönüldü" yorumunda bulundu.

Oğuzkaan Koleji Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz ve Bölüm Başkanlarının Değerlendirmeleri;

SÖZEL BÖLÜM

TÜRKÇE:

Eski tarzda paragraf soruları bulunmakla beraber bir yenilik olarak iki tane uzun metin sorulmuş.Bu metinlere bağlı dört ve üçer soru sorularak çocukların yorumlama becerileri ve dil bilgisi konularında ki kazanımları ölçülmüş. Soruların dili oldukça sade,anlaşılır müfredata uygun ve öğrencilerin düzeyine uygundur.

Soruları tüm konuların tamamlandığı düşünülerek hazırlanmış.Sınav sadece 8.sınıf kazanımlarını kapsamaktadır.TEOG sorularından farklı olarak bir sözel mantık ve bir anlatım bozukluğu sorusu sorulmuştur ayrıca uzun bir metne bağlı birden çok sorunun sorulması da bu sınava özgü bir yeniliktir.

İNKİLAP TARİHİ:

Genel anlamda TEOG mantığından uzaklaşmamışlar.Nispeten ölçücü olabilecek tek soru (C kitapçığı10.soru) var.Soru metinleri TEOG sınavına göre uzun tutulmuş ama çeldiriciler güçlü değil.Dolayısıyla oldukça kolay olarak değerlendirilebilinir.Zorluk açısından olmasa da TEOG ‘dan farklı olarak metne bağlı seçim yapmayı gerektiren sorulara ağırlık verilmiş.

İNGİLİZCE:

Soru biçimleri açısından;soru köklerinin İngilizce olması dışında TEOG’dan bir farkı yok.Görsel okuma ve kelime bilgisi gerektiren sorular çoğunlukta.Sorular ve yönergeler net ve anlaşılır.Öğrencilerin İngilizce alt yapılarının olması soruları anlamayı kolaylaştırır.Özel okul öğrencilerine göre sorular kolay ancak devlet okulu öğrencileri soru köklerini anlamakta zorlanabilir. B kitapçığındaki 9 ve 10. soruları(paragraf soruları) seçici olarak değerlendirebiliriz. Bu sorular net ancak çeldiricileri güçlü.

Öğrencilerin dikkatle okuyup çıkarım yapması gerekir. Müfredat dışı konu yok,zorluk derecesi TEOG’la eşdeğer.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ:

Din soruları okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve sentez yani paragraf soruları üzerine kurulmuştu. Sorular ve seçenekler açıktı,çelişkiye düşürecek şık yoktu.Müfredata uygun sorular geldi.Kapsam açısından 8.sınıf bilgileri yeterliydi tüm ünitelerden sorular vardı.TEOG sorularına göre yorum becerisinin daha önemli olduğu bir sınavdı.Soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi.Derslerde öğrendiklerini yorumlama yeteneği yüksek olan öğrencilerin daha başarılı olacağı bir sınavdı. Zorluk dereceği TEOG sınavına göre daha düşüktü.

SAYISAL BÖLÜM

MATEMATİK:

Matematik öğrencilerin anlam,kavrama,ilişkilendirme şekil görme ve şekilden çıkarım yapabilme becerilerini ölçen sorulardan oluşmuş.Dolayısıyla öğrencilerin bu soruları yapabilmeleri için matematiği kullanma ve uygulama becerilerinin gelişmiş olması ve akıl yürütme becerilerine sahip olmalarını gerektiriyor.Dolayısıyla sınavın öncelikli belirleyicilerinden biri matematik olmuş.Kazanım dışı soru yok.Sorular uzun ve yoruma dayalı olmuş.Öğrenci okuduğunu anlayıp yorum yapabildiyse çözümler uzun değil.Bilgiye dayalı sorular bile yorum içeriyor verilen süre bu sorular için yeterli değil.Genel anlamda sınav zor.

FEN BİLGİSİ:

Oldukça uzun paragraf içeren soruların ağırlıkta olduğu ( 7tane). Sorular net ve anlaşılır nitelikte. Müfredata uygun sorulmuş Beklendiği gibi sadece 8.sınıf bilgileri çözüm için yeterli.Ancak bu soruların çözümü için öğrencinin bilimsel düşünme becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor.