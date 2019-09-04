Levent Uysal: Ek yerleştirme ile üniversiteli olma şansı çok yüksek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS ek yerleştirme kılavuzu dün açıklandı. Kılavuzla birlikte lisans ve ön lisans taban puanları da belirlenmiş oldu.

Üniversiteye yerleşemeyen, istedikleri bölümü ilk tercihte kazanamayan binlerce öğrencinin beklediği ek yerleştirme kılavuzu açıklandı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinden duyurduğu kılavuzun ardından lisans ve ön lisans kapsamında ek tercih işlemi yapacak öğrenciler için süreç başladı.

Adaylar, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 05-11 Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapabilecek. Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, öğrencilerin açıklanan kılavuzu titizlikle inceleyerek tercih yapmaları gerektiğini söyledi.

EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAZANMA ŞANSI ÇOK YÜKSEK

Yarın başlayacak ek yerleştirme süreci ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulunan Levent Uysal, bu süre içerisinde üniversiteli olma şansının çok yüksek olduğunu söyledi.

11 Eylül tarihinde son bulacak süreç için, öğrencilerin titizlikle kılavuzu incelemesi gerektiğini söyleyen Uysal, “Öğrencilerin kılavuzu doğru okumaları, isteklerine biraz daha fazla odaklanmaları ve uzmanlardan destek almaları gerekiyor. Ön lisans ve lisans olmak üzere birçok bölümde boş kontenjan var” dedi.

YANLIŞ TERCİH YAPMAYIN!

Öğrencilerin kılavuzda yer alan taban puanlarını dikkate almaları gerektiğine vurgu yapan Uysal, “Taban puanlarına, özel koşul ve açıklamalara iyi bakılması oldukça önemli. Öğrencilerimiz önce seçmek istedikleri bölüme odaklanmalılar. 24 tercih hakkını doğru kullanmak, istedikleri bölümü okumalarında onlara fayda sağlayacaktır. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir tercih listesi oluşturması doğru olacaktır. Tercih listesi hazırlarken yanlış yapmak, son şansı kaybetmek demektir. Bu da bir sene kaybetmelerine neden olacaktır” diye konuştu.