LAÜ Romanya’da “En İyi Yayın Ödülü”ne layık görüldü

LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yönal Kırsal, Romanya’da düzenlenen International Conference on Computers Communications and Control Kongresi’nde “Best Paper Award” (En İyi Yayın) ödülüne layık görüldü.

Birçok farklı ülkeden yoğun katılımın olduğu kongrede Yrd. Doç. Kırsal, “Yüksek Mobil Ortamlarda Proaktif Bir Yaklaşım Kullanarak Kaynak Yönetimi Hizmet Kalitesi'ni Korumak İçin Analitik Modellerin Araştırılması” adlı çalışmasını sunduğunu belirtti.

Kırsal, “Bugün yüksek mobil sistemlerde ve uygulamalarda hızlı bir artış vardır. Bu hızlı artışla birlikte sistemler, mobil kullanıcılara daha kaliteli bir servis sunmak amacıyla her yerde iletişim sağlayan ortamlar elde etmek için geleneksel reaktif yerine proaktif devir tekniklerinin kullanılmasını önermektedir” dedi. Kırsal, çalışmasında kablosuz ağlarda radyo kanalları gibi ortak kaynaklarda kullanıcı verimliliğini artırmak için proaktif bir yaklaşımın sunulmakta olduğunu ve çalışmanın proaktif modelin mobil ağlar için aktarımı ile kaynak tahsisini geliştirdiğini dile getirdi.

Kongrede sunduğu çalışmasının genişletilerek SCI-E veri tabanında bulunan IJCCC dergisinde yayınlanmasına layık görüldüğünü belirten Kırsal, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Londra Middlesex Üniversitesi ile işbirliğinde 5G ve 6G teknolojileri için çalışmalarına devam etmekte olduğunu ifade etti.

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