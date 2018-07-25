LAÜ Öğretim Üyelerinin sözlü bildirileri “Eğitimde İyi Örneklere” seçildi

LEFKE Avrupa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin ile Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.Gül Kahveci’nin birlikte hazırladıkları araştırmaları “Eğitimde İyi Örneklere” seçildi. Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinin “Erken Çocukluk Eğitiminde Davranışsal Konsültasyon” başlıklı sözlü bildirileri, yaklaşık 850 bildirinin sunulduğu 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda “Eğitimde İyi Örneklere” seçilen 25 bildiri içerisinde yer aldı.

Prof. Dr. Nergüz Bulut Serin, Yrd. Doç. Dr.Gül Kahveci ile birlikte hazırladıkları çalışma ile ilgili bilgi verdi. Serin, “Erken Çocukluk Eğitiminde Davranışsal Konsültasyon” müdahalesini içeren araştırmada, okul öncesi dönemde başlayan zorlayıcı, saldırgan ve uyumsuz davranışların müdahale edilmediğinde zaman içinde daha da ağır bir tablo sergileme durumuna gitme potansiyeli taşımaları, problem durum olarak ele alındığını belirtti.

Davranış problemi gösteren çocuklarda etkili, erken ve sürekli müdahaleler ile çocukların ev ve okul ortamlarında uyumu destekleyen ön sosyal beceriler kazanmaları ve bu becerilerini sergilemesi mümkün olabilmektedir” diyen Serin, hem müdahale uygulamalarının oluşturulmasında hem de paylaşılmış sorumluluğu olan anne ve öğretmen gibi takım üyelerinin koordineli ve tutarlı müdahale edebilmelerinin sağlanması amacıyla davranışsal danışmanlık süreçlerinin işe koşulmasının bir ön gereklilik olduğunu ifade etti.

Serin, “Davranışsal konsültasyon sürecinde müdahaleler, hem var olan problem davranışları azaltmak, hem de problem davranışlar ortaya çıkmadan önce durdurulmasını amaçlayan proaktif bir yapı içerirler. Davranışsal konsültasyonun okul psikoloğu-özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni ve öğrenci arasındaki üçlü ilişkiyi temel alan bir hizmet sunum modelidir ” dedi.

ÇALIŞMA, ÖN-SOSYAL BECERİLER KAZANDIRMAYI HEDEF ALIYOR

Araştırmanın bir pilot çalışma olduğunu ve iki okul öncesi çocuğun uygun olmayan davranışlarını azaltarak, aynı anda ön-sosyal beceriler kazandırmayı hedef alan bir içeriğe sahip olduğunu belirten Serin, tek denekli araştırma modelinden yararlanılarak ortaya konulan çalışmada; araştırmacı, öğretmen ve aile tarafından yapılan müdahale ve sonrasındaki değerlendirme gözlemleri sonucunda artan ön sosyal beceri kullanımlarını ve azalan davranış sorunlarını işaret etmekte ve önleyici erken müdahale süreçlerinde davranışsal konsültasyon uygulamalarının öneminin belirtildiğini söyledi.

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