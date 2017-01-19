KYK'lı gençler, 11 ilde KYK Tematik Kış Kampı'nda buluşacak

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), eğitim faaliyetlerine tatilde de ara vermiyor. Geçen yıl 10 farklı şehirde bin gençle Tematik Kış Kampları uygulaması başlatan KYK, bu yıl da 81 ilden 1500 KYK’lı genci, 11 ilde 'KYK Tematik Kış Kampları'nda buluşturuyor.

Her ilde ayrı bir temanın işleneceği kamplar, 23-27 Ocak tarihlerinde Bolu, Mersin, Denizli, Konya, Edirne, Hatay, Antalya, Rize, Muğla, Kahramanmaraş ve Yalova’da gerçekleştirilecek. Kamplarda üniversiteli gençlere yönelik verilecek akademik seminerlerin yanı sıra ilin tarihi ve kültürel mekânlarının keşfedileceği şehir gezileri, sinema gösterimleri ve birbirinden farklı sportif etkinlikler de gerçekleştirilecek. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında; AR-GE İnovasyon Kampı Muğla’da, Sağlıklı Yaşam Kampı Bolu’da, İletişim Kampı Antalya’da, Hukuk Kampı Denizli’de, Uluslararası İlişkiler Kampı Yalova’da, İlahiyat Kampı Rize’de, Psikoloji Kampı Mersin’de, Edebiyat Kampı Kahramanmaraş’ta, Gönül Coğrafyası Kampı Hatay’da, Yakın Tarih Kampı Konya’da, Türk-İslam Sanatları Kampı ise Edirne’de düzenlenecek.

Kamplara Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şeref Malkoç, Rasim Özdenören, Recep Garip, Sadık Yalsızuçanlar, Metin Karabaşoğlu, Arif Ay, Abdurrahman Dilipak, Prof. Dr. Sinan Canan, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Prof. Dr. Ejder Okumuş, Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ve Türkiye’nin yakından tanıdığı birçok önemli isim katılarak KYK’lı gençlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

5 gün sürecek kamplarda KYK’lı gençlerin temaya ilişkin akademik bilgi sahibi olmaları, alanında başarılı ve uzman isimler ile bir araya gelmeleri ve ufuklarını genişletmeleri hedefleniyor.

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