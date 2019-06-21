Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Kuyumculuk bölümünü tercih edenlere burs ve istihdam imkanı

MARDİN'in Midyat ilçesinde, Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nü tercih eden öğrencilere burs ve istihdam imkanı sağlanacak. Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Meslek Yüksekokulu,...

Kuyumculuk bölümünü tercih edenlere burs ve istihdam imkanı
MARDİN'in Midyat ilçesinde, Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nü tercih eden öğrencilere burs ve istihdam imkanı sağlanacak.
Midyat Kaymakamlığı ile Midyat Meslek Yüksekokulu, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan telkari mesleğini sürdürmek amacıyla hazırladığı 'Geleceğin telkari ustaları aranıyor' ile 'Üniversite adayları telkari tasarımında ve üretiminde yarışıyor' projeler, Dicle Kalkınma Ajansı tarafından destek sağlandı. Proje kapsamında, Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksek Okulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nü tercih edecek 15 öğrenciye aylık bin lira burs verilip, mezun olanlar ise istihdamı sağlanacak.
Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, projeyle telkari işletme sanatını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Midyat Kaymakamlığımız ve Midyat Meslek Yüksekokulumuz tarafından hayata geçirilen proje de yok olma ile karşı karşıya olan ve günümüzde de Uzakdoğu’da üretilen ikinci sınıf gümüş emtialar neticesinde ciddi bir tehdit altında bulunan Midyat telkari işleme sanatını tekrar gün yüzüne çıkartacağız. Sanat olmanın yanında bir de ticari hayata biz bunu adapte ederek inşallah ilçemizin, bölge halkımızın da ciddi bir gelir kapısı olmasını biz arzu ediyoruz. Midyat telkarisi bugün İtalya’dan tutunda New York’a kadar bir çok yerde talep gören bir emtia. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sektörde çalışan, emek harcayan bununla uğraşan herkes olacağını düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328