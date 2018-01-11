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Kütahya Belediyesi'nden 'Açık Üniversite' eğitimi

KÜTAHYA Belediyesi, 'Açık Üniversite' adı altında bir eğitim programı hazırladı. Programa, Kütahya'da oturan 18 yaş ve üzeri herkesin başvuru yapabileceği belirtildi. Ön kayıtları dün başlayan Açık Üniversite programının kayıtları...

Kütahya Belediyesi'nden 'Açık Üniversite' eğitimi
KÜTAHYA Belediyesi, 'Açık Üniversite' adı altında bir eğitim programı hazırladı. Programa, Kütahya'da oturan 18 yaş ve üzeri herkesin başvuru yapabileceği belirtildi. Ön kayıtları dün başlayan Açık Üniversite programının kayıtları 5 Şubat'ta sona erecek.
Program, 8 Şubat'ta Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof.Dr. Nabi Avcı'nın ilk dersi vereceği açılış programıyla başlayacak. Hezar Dinari Kültür Merkezi'ndeki programa katılanlara 3 ay boyunca 'İslam şehirleri, İslam düşünce tarihi, millilik ve yerlilik, sosyolojik düşünmek, siyasetnameler, modernizm, modern şiir ve poetika, Türkiye'nin yerel yönetim yapısı'nın da aralarında bulunduğu dersler verilecek. Ücretsiz olan eğitimin sonunda katılımcılara birer katılım belgesi verilecek.
Belediyenin Açık Üniversite programında Prof.Dr. Ali Şükrü Çoruk, Prof.Dr. Tufan Gündüz, Prof.Dr. Ergün Yıldırım, Doç.Dr. Süleyman Berk, Doç.Dr. Rüveyda Kızılboğa, Doç.Dr. Kasım Küçükalp, Doç.Dr. Bengül Güngörmez, Yrd.Doç. Dr. Murat Kaş,  Ömer Lekesiz, Zafer Acar, Mehmet Akif Can, İbrahim Altay, Yusuf Genç gibi isimler görev alacak.
Kütahya Belediye Başkanı Ak Partili Kamil Saraçoğlu "Belediye olarak, kültürel çalışmaların yönünü önemli ölçüde belirleyecek yeni bir perspektif sunmak amacıyla 'Açık Üniversite' programımızı hemşerilerimizle buluşturuyoruz" dedi.
Açık Üniversite'nin Türkiye'nin kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Saraçoğlu, "Kendi topraklarının geçmişiyle bağı olmayan, başkalarının diliyle konuşan, başkalarının gözüyle gören, başkalarının aklıyla düşünen toplumlar kendi medeniyetini inşa edemez, geleceğe taşıyamaz. 'Açık Üniversite' programımızın, bugün geçmişte kaldığı düşünülen, zaman zaman sadece estetik kaygıların tatminine dönük bir retorik gibi algılanan köklü kültür ve medeniyetimizin hemşerilerimizin zihinlerinde yeniden yer almasını diliyoruz" diye konuştu.

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