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Küresel değişime uyumda bilimsel kaynak: ‘Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji’

İSTANBUL, () – Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. A.Ercan Gegez’in editörlüğünde hazırlanan ‘Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji’ adlı kitap, Altınbaş Üniversitesi Yayınları arasında yerini aldı. Günümüzde...

Küresel değişime uyumda bilimsel kaynak: ‘Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji’

İSTANBUL, () – Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. A.Ercan Gegez’in editörlüğünde hazırlanan ‘Yükseköğretimde Tutundurma ve Strateji’ adlı kitap, Altınbaş Üniversitesi Yayınları arasında yerini aldı.

Günümüzde küresel değişimlerin etkilerinin pek çok sektörde hissedildiğini belirten Prof. Dr. Ercan Gegez, “Eğitim de yeni yaklaşımlar ve değişen iş süreçlerinin direkt olarak yansıdığı alanların başında geliyor. Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve yeni stratejiler, pek çok sektöre insan kaynağı sağlayan, özellikle mesleki ve yükseköğretimle nitelikli insan gücü yetiştirme uğraşındaki eğitim sektörünü yakından ilgilendiriyor.Bu gerçekten hareketle yükseköğretimde yeni küresel süreçlere uyumda yöneticiler ve politika belirleyicilere kaynak üretme amacıyla referans bir yayın hazırladık. Üniversite yöneticilerine küresel gelişmeler ışığında yönetim stratejilerini belirlemede kaynak oluşturması amacıyla hazırlanan kitap, eğitimde değişen küresel yaklaşımları bilimsel bir bakışla ortaya koyuyor. Geniş bir akademisyen kadrosu tarafından hazırlanan, ele aldığı konularla ilgili geniş bir kaynakça da sunan kitap, 415 sayfadan oluşuyor” şeklinde konuştu.

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