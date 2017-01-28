Küçük kahramanlar yeni yaşlarını LÖSEV ailesi ile kutladı

LÖSEV – Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kayıtlı olan ve yıllardır ağır kanser tedavisi ile savaşan minik kahramanlar yeni yaşlarını LÖSEV ailesi ile kutladı. LÖSEV’in İstanbul ofisinde gerçekleşen doğum günü partisine doktorlarından izin alarak gelen çocuklar, kendileri için LÖSEV Gönüllüleri tarafından özel olarak hazırlanmış olan pastayı kesti ve yeni yaşlarının heyecanını LÖSEV ailesi ile paylaştı.Kurulduğu günden bu yana lösemi tanısı almış çocukları ve ailelerini kanser ile olan savaşlarında yalnız bırakmayan LÖSEV, Ocak ayında doğan ve lösemi tedavisi devam eden çocuklarını unutmadı. Hastanelerde tedavileri devam ettiği için doğum günlerini kutlayamayan çocuklar, LÖSEV İstanbul ofisinin yeni binasında bir araya geldi. Geçtiğimiz ay ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşen kutlamalar bu ay LÖSEV’in gönüllülerinin destekleri ile organize edildi. Tam bir parti havasında geçen kutlamaların Lösemili Çocuklar için moral olması ve hastane koridorlarında geçen çocukluk anılarının yerini alması hedeflendi. Kanser savaşı devam eden Küçük Kahramanların heyecanı gözlerinden okunurken, çocuklarını dışarıda bekleyen ailelerde duygu dolu anlar yaşadı.LÖSEV Marmara Koordinatörü Zuhal ÖN yaptığı açıklamada, “çocuklarımızın birçoğu küçük yaşlarından itibaren hastanelerde tedavileri devam ediyor. Bu sebeple çocuk yüreklerinde hastane koridorlarının izleri var. LÖSEV olarak kurulduğumuz günden bu yana kanser savaşında onları hiç yalnız bırakmadık. Yeni yaş, yeni umutlar, yeni anılar demek. Hayatlarının her anında LÖSEV bir aile olarak onların arkasında olacak. İyi ki doğmuşlar ve birer kahraman olmuşlar” dedi. İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın da katıldığı partiye çocukların dilekleri damga vurdu.Doğum günü kutlanan çocuklardan Ece Nur, “Pastaya bayıldım. Hayatımda yediğim en iyi pastaydı. Büyüğünce pastacı olacağım zaten. En büyük dileğim kocaman bir fırınımın olması ve rengarek pastalar yapmak” dedi. Büyüdüğünde doktor olmak isteyen Mahmut ise, “Hastaneleri çok sevmiyorum ama büyüğünce doktor olacağım. Böylelikle kimse hasta olmayacak” diye konuştu.