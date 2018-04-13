Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

'Küçük Einstein'lara bir ödül de kaymakamdan

DİYARBAKIR'da, 7 ilden gelen özel okulların katılımıyla bir özel kolejde düzenlenen First Lego League Jr Bilim Fuarı'na, 'Suyun Macerası' temasıyla katılan Bağlar ilçesinin dezavantajlı okullarından Hürriyet İlkokulu'nun öğrencileri,...

'Küçük Einstein'lara bir ödül de kaymakamdan
DİYARBAKIR'da, 7 ilden gelen özel okulların katılımıyla bir özel kolejde düzenlenen First Lego League Jr Bilim Fuarı'na, 'Suyun Macerası' temasıyla katılan Bağlar ilçesinin dezavantajlı okullarından Hürriyet İlkokulu'nun öğrencileri, tuzlu ve kirli suyu arındırarak içilebilir hale getiren projeleri ile fuarın en prestijli ödülü olan 'Küçük Einstein' ödülünü kazandı. 'Küçük Einstein' ödülü alan öğrencilerin de bulunduğu ilçedeki diğer başarılı öğrencilere, Kaymakam Tolga Toğan okul çantası hediye etti.
Merkez Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okulların katıldığı çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Kaymakam Tolga Toğan tarafından ödüllendirildi. Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Bağlar Kiptaş Lisesi öğrencileri, Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olan Mert Poyraz, First Lego League Jr Bilim Fuarı'nda kirli ve tuzlu suyu arıtarak içilebilir hale getirdikleri için 'Küçük Einstein' ödülü olan Hürriyet İlkokul öğrencileri, Kaymakam Toğan kabul etti. Toğan, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik edip, okul çantası hediye etti.
Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş'ın da katıldığı ödül töreninde konuşan Kaymakam Tolga Toğan, bilim, kültür, spor gibi birçok alanda Diyarbakır'ın önemli çalışmalar yaptığını belirterek, bu gururu hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi. Kaymakam Tolga Toğan, "Diyarbakırımız sağlanan huzur ortamı ve onun verdiği çoşku, gayretler sonucunda güzel bir geleceğe doğru yürüyor. Gençlerimizle, çocuklarımızla birlikte bu başarıları görmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314