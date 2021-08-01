KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 10:15'te, Eğitim Bilimleri sınavı 14:45'te başlayacak. KPSS sınavına girecek adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu.

KPSS saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?

Bugün uygulanacak olan 2021-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15’te başlayacak.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45’te başlayacak.

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 130 dakika sürecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı 100 dakikalık süre içinde tamamlanacak.

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

KPSS’ye girecek adaylara ÖSYM’den uyarı niteliğinde bir yayın yapıldı. ÖSYM'nin KPSS adaylarına uyarı yayınında şu noktalara dikkat çekildi:

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

“01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”