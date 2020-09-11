KPSS ön lisans sınavı başvurusu için son gün
KPSS ön lisans sınavı, ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre iki hafta sonra yapılacak 25 Eylül'de yapılacak.. Sınav için başvurular ise, bugün saat 23.59’da sona ereyor.
KPSS ön lisans sınavı, ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre iki hafta sonra yapılacak 25 Eylül'de yapılacak.. Sınav için başvurular ise, bugün saat 23.59’da sona ereyor.
Bugün saat 23.59'a kadar sürecek başvurularda sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin güncellediği sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim’de yapılacak ve sınav 10.15’de başlayacak.
KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ
KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:34
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Osmanlıspor
|0
|0
|8. Balıkesirspor
|0
|0
|9. Bandırmaspor
|0
|0
|10. Boluspor
|0
|0
|11. Bursaspor
|0
|0
|12. Eskişehirspor
|0
|0
|13. Giresunspor
|0
|0
|14. Menemen Belediyespor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016