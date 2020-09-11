KPSS ön lisans sınavı başvurusu için son gün

KPSS ön lisans sınavı, ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre iki hafta sonra yapılacak 25 Eylül'de yapılacak.. Sınav için başvurular ise, bugün saat 23.59’da sona ereyor.

Bugün saat 23.59'a kadar sürecek başvurularda sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellediği sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim’de yapılacak ve sınav 10.15’de başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.