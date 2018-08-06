Kösegil: LGS’deki değişikliklerin ilk tercihte yapılması gerekiyordu

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, () - BU sene ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlamıştı. Fakat ilk tercihlerin sonunda 91 bin öğrenci açıkta kaldı. Bugün başlayan nakil işlemleri 4 farklı dönemde devam edecek. E-Okul üzerinden yapılabilecek LGS nakil işlemlerinde kılavuz ve renkler önemli olacak. Liselerin boş kontenjanları da yine E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. İlk tercih döneminden sonra ortaya çıkan durumu değerlendiren Nazik Kösegil, ”Aslında yapılan değişikliklerin ilk tercihte yapılması gerekiyordu” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), nakil dönemiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı ‘Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nu yayınladı. Ve ilk nakil başvurusu bugün başlıyor. Yeni kılavuz ile bir takım değişikler yapıldığını ve sorunlara çözüm olacağını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Daire Başkanı Nazik Kösegil, “Öğrenciler açıkta kaldı çünkü istedikleri okula gidebilmek için tercih hakkının hepsini kullanmadı. Mümkün olduğunca Anadolu lisesine gitmek için çaba harcadılar. Aslında yapılan değişikliklerin ilk tercihte yapılması gerekiyordu. İlk tercihteki kurallar yüzünden kamuoyunda oluşan tepkiler dikkate alınarak bu değişiklikler yapıldı. Burada bakanlık çok net bir şekilde ‘Kimse istemediği bir okula gitmeyecek. Okul türünde zorunlu bir yönlendirme olmayacak herkes istediği okula gidecek’ diyor” şeklinde konuştu.

“TEMEL DERT ÖĞRENCİNİN KENDİ İSTEDİĞİ OKULA GEÇMESİNİ SAĞLAMAK”

Şu anda yapılan çalışmaların hem okulların kontenjanlarını arttırma hem de öğrencinin tercih zorunluluklarını değiştirme üzerine olduğunu ifade eden Kösegil, “Kendi gitmek istedikleri okulların da kontenjanları az olduğu için öğrenciler açıkta kaldı. Bir öncekinde en fazla aynı okul türünde 3 tercih yapabiliyordu. Şimdi okul türü sınırı kaldırıldı, yine ilk kılavuzda nakil dönemi için ‘3 tercih yapabilir’ deniyordu, o da 5 tercihe çıktı. Buradaki temel dert öğrencinin kendi istediği okula geçmesini sağlamak. Yani öğrenci istemediği okul türüne gitmesin diye. Bütün değişikliklerin nedeni bu aslında” dedi.

“NAKİL SÜRECİNE GİRECEK OLAN 91 BİNDEN DAHA BÜYÜK BİR KİTLE VAR”

Ortaya çıkan sayının sadece yerleşemeyen öğrencilere ait olduğunu ama bu problemin onlarla sınırlı kalmadığını dile getiren Kösegil, “Bir de sistem içerisinde yerleşmiş ama yerleştiği yerden memnun olmayan öğrenciler var. Yani zorunlu olarak istemediği okul türüne giden çocuklar var. Onlar da nakil dönemini bekliyordu. Yani aslında nakil sürecine girecek olan 91 binden daha büyük bir kitle var” şeklinde konuştu.

“KONTENJANLAR DENGELENMELİ VE PUAN BİRİNCİ KRİTER OLMALI”

Aynı puanı alan öğrencilerin önceliği konusunda da bir eşitsizlik olduğunu ifade eden Kösegil konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öğrenci puanı yüksek olduğu halde yaşı küçük olduğu veya bir gün fazla devamsızlığı olduğu için haksızlığa uğruyordu. Liseye geçişlerde adil bir durum olabilmesi için puan kriteri önemli. Adres yakınlığı tamam ama ikinci öncelik gerçekten puan olmalıydı. Çünkü diğer kriterler nesnel kriterler değil. İnsanları mutsuz eden buydu. Bunun için de birinci olarak ilçedeki öğrenci sayısına göre okulların kontenjanının dengelenmesi lazım. İkincisi öğrenci alımında mutlaka puanın birinci kriter olarak koyulması lazım. Yani çocuğun ortaokul başarısı yüksek ama bir ay ya da bir gün geç doğdu diye bir sonraki sıraya geçmemeli”

“VELİLER YENİ KILAVUZU ÇOK DOĞRU İNCELESİNLER”

Nakil dönemi hakkında velilere tavsiyelerde de bulunan Kösegil, “Kılavuzu ve kılavuzdaki yeni kuralları çok doğru incelesinler. Nakil tarihlerine dikkat etsinler. Tercih edebilecekleri okullar da belli olduğu için istedikleri okul türünden başlayarak listelerini yapıp teslim etsinler. Ben umuyorum ki bu nakil dönemi bir kısım öğrenciyi sevindirecek. Ama birinci nakiller bittiğinde hala istediği okul türüne geçmemiş olan ya da açıkta kalan öğrenci olacaktır diye de düşünüyorum. MEB’in danışma hattı açıldı. Kafalarında soru işareti varsa mutlaka hem arayıp sorsunlar hem de soru kaydı bıraksınlar. Çünkü danışma kayıtları da incelendi ve bu değişiklikte etkili oldu” dedi.

“SENEYE DÜZENLEMELER GELECEKTİR”

Daha önce TEOG’da da benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Kösegil, “Onun da uygulandığı ilk sene yerleştirme dönemi çok sıkıntılıydı. Bu sınav ve tercihlerle ilgili de mutlaka seneye düzenlemeler gelecektir” şeklinde konuştu.

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