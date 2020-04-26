Koronaya karşı uzaktan kumandalı vinç geliştirdi!

Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilgisayar Öğretmeni olan Nevzat Şimşek, Koronavirü salgını nedeniyle alışverişteki teması en aza indirmek için evlerin balkonlarında kullanılabilen uzaktan kumandalı bir vinç geliştirdi.

Koronavirüsünü önlemek için bir şeyler yapmak istediğini dile getiren Bilgisayar Öğretmeni Nevzat Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

* Aşağıdan, buna, ilgili poşet ya da eşya her ne ise takılacak.

* Siz tekrar yukarıya çektiğinizde, dokunmadan bekleteceksiniz.

* Virüsün ölmesi için yeteri kadar süre geçtikten sonra, artık virüssüz bir şekilde kullanıma hazır.

“UZAKTAN KUMANDALI DÜĞME İLE ÇALIŞIYOR”

Sosyal medyadan vincin yapım aşamalarını ve kullanımını anlattığı bir video yayınlayan Şimşek, şunları söyledi:

* Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu virüs salgınını önlemek için ben de bir şey yapmak istedim ve uzaktan kumandalı bu balkon vincini geliştirdim.

* Bu ürün, artık ekmek su gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılarken de üçüncü şahıslarla temas etmemizi önleyecek bir ürün.

* Şöyle ki, siz aşağıdan bir şey almak istediğinizde bunu, sadece uzaktan kumandanın düğmesine basarak salacaksınız.

* Aşağıdan, buna, ilgili poşet ya da eşya her ne ise takılacak.

* Siz tekrar yukarıya çektiğinizde, dokunmadan bekleteceksiniz.

* Virüsün ölmesi için yeteri kadar süre geçtikten sonra, artık virüssüz bir şekilde kullanıma hazır.

“250 KİLOYA KADAR ÇEKEBİLİYOR”

Oluşturduğu atölye sayesinde seri üretim yapabilecek durumda olduğunu da belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

* Sadece bu kumandaya dokunarak aşağıdaki bir eşyayı, yukarıya çekebilmektesiniz. Vatana, millete hayırlı olsun.

* Ben bu üründen çok aradım ancak bulamadım.

* Saf vinç şekliyle var ama sağa-sola kumandalı ve yukarı-aşağı kumandalı olan bir ürün bulamadım.

* Bulamayınca kendim yapmaya karar verdim.

* Ben bunu ürettikten sonra çevremdekiler, bu ürünün aynısından istemeye başladılar ve ben yavaş yavaş onlara yapabiliyorum.

* Hatta şu anda oluşturduğum bir atölye sayesinde seri üretim de yapabilecek durumdayım bu üründen.

* Yukarıdan-aşağıya veya aşağıdan-yukarıya yük taşımak için de, ağır yükleri taşımak için de bu ürünü kullanabiliyoruz.

* 250 kiloya kadar çekebiliyor.