Konut sektöründe yenilebilir enerji şart

Elif VARAN-Ömer Hasar/İSTANBUL, () - Yenilenebilir enerjinin, dışa bağımlılığı azalttığını ve ülkelerin enerji ihtiyacında son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Zafer Utlu, “Yenilenebilir enerjinin özellikle konut sektöründe kullanımının zorunlu olması gerekiyor” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım ve Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, enerji ve sürdürülebilir yapılı çevre üzerinde çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, bilim adamlarını, bu alanda üretim yapan mimarları ve mühendisleri bir araya getirmek için ‘Design Today, Save Future’ başlıklı 1’nci Uluslararası Enerji ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı (ICESBE 2019) düzenlendi.

Açılış konuşmasını İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu’nun yaptığı konferansın ilk oturumunda Prof. Dr. Arif Hepbasli, Prof. Dr. Luis Miguel Moreira Pinto ve Dr. Carlos Mourao Pereira katılım sağladı.

“ENERJİ BİLİNCİ KAZANDIRILMALI”

İlk kez düzenlenen konferansın uluslararası düzeyde olduğu için büyük önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Zafer Utlu, “Bugün, dünyanın tüketilen enerjisinin yaklaşık yüzde 20'si yenilenebilir kaynaklardan tedarik edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan yüksek bağımlılığa rağmen, yenilenebilir enerji kullanımı yıllar geçtikçe istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Enerji talebinin çoğunluğu geleneksel enerji kaynaklarından karşılanmaktadır. Ancak, önümüzdeki 50-60 yılda fosil yakıtların, özellikle petrolün tüketileceği tahmin edilmektedir. Bu duruma çözüm üretebilmek için, hem geleneksel enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına hem de alternatif enerji kaynaklarına ilişkin birçok araştırma, geliştirme ve üretim projeleri yürütmek gerekmektedir” dedi.

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ”

Enerji kaynaklarının sürekli tüketildiği günümüzde çeşitli tedbirler alınması gerektiğini belirten Utlu, “Çözüm önerilerimizin başında mimari sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, mimari yapıların enerji kullanımının tasarrufunun nasıl yapılması gerektiğini değerlendirmek, enerji kullanımında farklı yöntemlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının özellikle farklı kullanım yöntemlerinin neler olduğunu belirlemek. Temel noktamız, bu kapsamda geleceği yönelik çeşitli öneriler sunarak çeşitli teklifleri ortaya koymak. Yakın gelecekte fosil yakıtlar sona erecek, bunların yerine yenilenebilir enerji kaçınılmaz olacak ve bu yenilenebilir enerjinin özellikle konut sektöründe kullanımının zorunlu olması gerekiyor” diye konuştu.

İKLİMSEL DEĞİŞİKLİK VE MEKANSAL KURGU İLİŞKİSİ

Lizbon ve Portekiz’de görülemeyen duyguyla ilgili mimari çevrede araştırmalar yapan Lizbon Üniversitesi’nden Dr. Carlos Mourao Pereira ise, konferansta iklimsel değişikliğin mekânsal kurguya nasıl adapte olduğu ile ilgili bir konuşma yaptı. 16’ncı yüzyılda Mimar Sinan’ın avlularda oluşturduğu gölge ve termal kontrolün günümüzün şehir yapılanlarında nasıl kullanılabileceğini anlatan Dr. Pereira,"Sokak yapısı içerisinde avlularda oluşturulan gölge-ışık etkisi, güneşin saat 11 ile 5 arasında yoğun olarak ultraviyole ışınları yöneltiyor olması, insanların buna maruz kalıyor olması ve bunun günümüzün şehir dokusu içerisinde sokaklarda Mimar Sinan’ın uyguladığı şekliyle nasıl kullanılabileceği ya da adapte edilebileceğine ilgili çalışmalar üzerine konuşma yapacağım" dedi.

“SOKAK DÜZENLEMELERİ DUYARLI HALE GETİRİLMELİ”

Işık-gölge uygulamalarının sokakta kullanılmasının önemine dikkat çeken Dr. Carlos Mourao Pereira, “Güneş ışınlarına maruz kaldığımız zaman cilt kanseri gibi bir takım hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla yazın ve kışın sokak düzenlemeleri içerisinde nasıl güneşten daha korunaklı hale getirerek insanları bir tasarım yapılacağı üzerine daha çok çalışmalar yapmamız gerekiyor. Özellikle yaşlı insanların kalp krizi geçirme gibi riskleri azaltacak şekilde yapılacak olan uygulamaların sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.