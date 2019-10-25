Kolej öğretmenleri yüksek lisansa başlıyor

ÖĞRETMENLERİNİN daha donanımlı bir hale gelmesini isteyen Mektebim Koleji, İstanbul Arel Üniversitesi ile iş birliği yaptı. Böylelikle kolej öğretmenleri, üniversite bünyesindeki tezsiz İşletme yüksek lisans programına katılacak.



Mektebim Koleji’nde yaklaşık 5 ay önce gerçekleşen değişim ile öğretmenler, okulun odağı haline geldi. Öğrencileri daha iyi yetiştirmek için, öncelikle öğretmenleri daha donanımlı hale getirmek isteyen yetkililer ‘Sana Değer Öğretmenim’ adlı bir proje başlattı. Projenin ilk ayağında öğretmenlere tamamlayıcı sağlık sigortası yapan kurum, ikinci olarak İstanbul Arel Üniversitesi ile akademik takvim yılında bir anlaşma gerçekleştirdi. Yapılan bu anlaşma kapsamında, kolej öğretmenleri arasından mülakatta başarılı bulunan bir grup, üniversite bünyesinde yer alan tezsiz İşletme yüksek lisans programına katılacak.



Bugün İstanbul Arel Üniversitesi’nin Tepekent’te yer alan Kemal Gözükara Yerleşkesinde gerçekleşen imza törenine Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Kemal Gözükara, Mektebim Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sancak ile çok sayıda öğretmen ve akademisyen katıldı.



“ÖĞRETMENLERİM İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZİ SIRALADIK”



Yaklaşık 5 ay önce Mektebim Koleji’nde yönetim değişikliği olduğunu kaydeden Servet Özkök, “Yeni yönetim öğrenciler için en iyi ne yapabiliriz diye bir değerlendirme yaptı. En kıymetlilerimizi yani çocuklarımızı teslim ettiğimiz öğretmenlerimize ‘Değerlilerimiz’ dedik. Ve ‘Sana Değer Öğretmenim’ mottosuyla öğretmenlerimize yapabileceklerimizi sıraladık. İlk olarak onlara tamamlayıcı sağlık sigortası yaptık. Ardından öğretmenlerimizin eğitimleri, kendilerini geliştirmeleri için İstanbul Arel Üniversitesi ile iş birliğine gittik. Bu bir yüksek lisans programı. Mektebim öğretmenleri, üniversitede mesleki gelişimlerine katkı sunacak bir tezsiz İşletme yüksek lisans programını tamamlayacak. Bunun tüm süreçlerinde iki taraf birlikte çalıştı” dedi.



Projenin üçüncü kısmı hakkında da bilgi veren Özkök, “Biz kurum olarak ‘İtibarlı olacağız’ diyoruz. Bu projenin üçüncü ayağında yurt dışı programı var. Yurt dışındaki üniversitelerle görüşüyoruz. Gerek öğretmenlerimizi yurt dışına götürme gerekse yurt dışından buraya eğitmenler getirerek öğretmenlerimizin gelişimini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



“TEMEL AMACIMIZ DAHA İYİ İNSANLAR YETİŞTİRMEK”



“Çok geniş kapsamlı bir anlaşma yaptık” diyerek sözlerine başlayan İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey ise “Bunun ilk ayağı olarak bir yüksek lisans programıyla başladık. Türkiye’deki diğer eğitim kurumları gibi temel amacımız daha iyi insanlar yetiştirmek, ülkenin kalkınmasına daha katkı sağlayabilmek ve gelecek nesillerin gelişimine imza atabilmek. Bunun için de birlikte çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. Kolejde görev yapan öğretmen arkadaşlarımıza, üniversite olarak elimizdeki bilgiden, deneyimden yararlandırmak suretiyle onların okuldaki etkinliklerini artırmalarına katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.