Koç Üniversitesi Yayınları, Çocukları da Kitaplarla Buluşturuyor

Alanında öncü ve güncel bilgiyi içeren başlıkları okura sunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), “dünyayı merak edenler için” sloganıyla bu hedefini çocuk kitapları yayımcılığına da taşıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları’nın yetişkinlere yönelik kitaplarında olduğu gibi, çocuk kitaplarının seçiminde ve yayına hazırlanmasında da, üstün yetenekli gençler ile değerli öğretim üyelerini bir araya getirerek bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi’nin uzman akademisyenlerinin görüşleri doğrultusunda hareket ediliyor.

Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) bünyesinde, dünyadan ve ülkemizden çocuk edebiyatının yaratıcı yazarlarının kaleme aldıkları nitelikli eserler, yetenekli illüstratörlerin çizimleri eşliğinde okurla buluşacak. Okumanın yanı sıra, bilgi edinmeyi interaktif hale getiren uygulamalı alıştırmaların yer aldığı, farklı tasarımlara sahip özelkitaplar da KÜ Çocuk’un yayın programında geniş bir yer tutuyor.

Bilim, çevre, sanat, etik, cinsiyet, hoşgörü gibi günümüzün ve geleceğin önemli kavramlarının ele alındığı, dünyanın farklı coğrafyalarından ve farklı kültürlerinden seçilen örnek kitaplar, her yaştan çocuklara hitap ediyor.

Ömür boyu sürecek bir okuma alışkanlığının, öğrenme isteğinin ve keşif merakının ilk adımı olarak, işte KÜ Çocuk’un Eylül 2020 tarihli ilk kitapları:

Ben Dünyaya Geldiğimde – Yeni doğan bir çocuk dünyayı nasıl görür, hiç düşündünüz mü? Yediklerinin tadını ilk kez aldığında, ilk kez kokuları tanıdığında, renkleri gördüğünde, hayvanlarla tanıştığında neler hissettiğini hayal ettiniz mi? Portekiz çocuk edebiyatının bol ödüllü isimleri Isabel Minhos Martins ile Madalena Matoso, Ben Dünyaya Geldiğimde’de bizi yeni doğan bir çocuğun gözünden harika bir keşfe çıkarıyor; yetişkin okuru çocukların dünyasına, çocuk okuru ise duyuları tanımaya davet ediyor.

Ödüller

2018 Frankfurt Kitap Fuarı, dPICTUS 100 Olağanüstü Resimli Kitap Seçkisi

2009 Kore CJ Resimli Kitap Festivali İkincisi

2007 Ulusal İllüstrasyon Ödülleri Özel Mansiyonu

Kuşlar Konmuş Kitabıma – Şair, çevirmen ve öğretim üyesi Nazmi Ağıl, Kuşlar Konmuş Kitabıma’da kuşların olağanüstü dünyasını dizelerine konuk ediyor. Şiirlerle birlikte otuz farklı kuşla tanışıyor, onların birbirinden benzersiz özelliklerini öğreniyoruz. Üstelik her şiir aynı zamanda bir bilmece!

“Tipitip” ve “En Kahraman Rıdvan” gibi unutulmaz karakterlerin yaratıcısı usta çizer Bülent Arabacıoğlu’nun çizimleriyle renklenen eser, boyama posteri, çıkartmaları ve kuş seslerini dinleyebileceğiniz QR kodlarıyla interaktif bir okuma deneyimi de sunuyor.

Ağaçların Yetiştiği Bina – İnşaatların ele geçirdiği bir kentte hava kirliliği yüzünden dışarı çıkamayan çocuk, evde kendine ait bir kent inşa etmeye karar verir. Kendisinin mahrum kaldığı parkları, ağaçları, çiçekleri ve hayvanları içeren, yemyeşil bir kenttir bu. Kore çocuk edebiyatının gelecek vaat eden genç isimlerinden Kang-mi YOON’un yazıp resimlediği bu eser, çevre bilinci ve doğa sevgisi için ilk adım niteliğinde...

Ödüller

2020 Bookstart Seçkisi

2019 School Library Journal Tavsiye Edilen Kitaplar Seçkisi

2019 Kore Kültür ve Sanat Komisyonu Edebi Eserler Seçkisi