Koç Üniversitesi Hastanesi 1 Evet 8 Hayat kurtarıyor sergisine ev sahipliği yapıyor

Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, organ bağışıyla sağlığına kavuşan hastalarının öykülerini “Bir Evet Sekiz Hayat” adlı sergide bir araya getirdi. “Organ Bağışı Haftası” kapsamında düzenlenen sergi 7 Kasım’da ziyaretçileriyle buluşacak. Küratörlüğünü Onur Gürkan’ın üstlendiği sergi, 7 Mart 2020’ye kadar görülebilecek.

Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, ülkemizdeki organ bağışının önemine dikkat çekmek ve organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, “Bir Evet Sekiz Hayat” sergisine ev sahipliği yapıyor. “Organ Bağışı Haftası” kapsamında düzenlenen “Bir Evet Sekiz Hayat” sergisi, Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde bugüne kadar gerçekleştirilen organ nakilleri sonucunda sağlığına kavuşan hastaların öykülerini anlatıyor. Onur Gürkan’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 7 Mart 2020 tarihine kadar gezilebilecek.

Adını organ bağışına yanıt olarak verilen bir “Evet” sonucunda tam sekiz umudu “Hayat”a döndürebilmenin mümkün olmasından alan sergide hasta ya da bağışçı olarak herkesin aynı tarafta olduğuna vurgu yapılırken kısa süre içinde toprağa karışacak organların “can”a dönüşmelerinin mümkün olduğu anlatılıyor.