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 KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı personeline DAÜ eğitim veriyor

GAZİMAĞUSA, ()-DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgi İşlem Merkezi ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü arasında oluşturulan iş birliğiyle eğitim projesi başlatıldı. Telekomünikasyon...

 KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı personeline DAÜ eğitim veriyor

GAZİMAĞUSA, ()-DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgi İşlem Merkezi ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü arasında oluşturulan iş birliğiyle eğitim projesi başlatıldı. Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nün talepleri doğrultusunda 4 Haziran 2018 tarihinden itibaren personele yönelik olarak başlatılan Cisco Routing and Switching (Cisco CCNA  R&S) tekniki eğitim sertifikasyon programı Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek.

Telekomünikasyon Dairesi mühendisleri program dahilinde DAÜ’nün “Cisco Certified Excellent Instructor” eğitmenlerinden Yusuf Küçük ve Doğuş Sarıca ile birlikte Tüm Şebekeler, Routing ve Switching Teknolojileri, Ölçeklenebilen Yapılar ve Bağlanabilen Şebekeler konularında eğitimler alıyor.  Programda tüm teknolojiler IPv4 ve IPv6 uygulamaları ile gösterilmekte olup, program sonunda katılımcılara Cisco Systems uzmanlık sertifikası verilecektir.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Şube Amiri ve Cisco Certified Excellence eğitmeni Yusuf Küçük, projeye katılanların Küresel Endüstri Sınav Merkezi’nden yüzde 61 sınav ücreti indirim hakkına sahip olacaklarını belirterek sınav merkezi için geriye kalan kısmın Cisco Systems tarafından sponsor edileceğini söyledi. Bu sayede Telekomünikasyon Dairesi mühendislerinin profesyonel kişilikleri yanında küresel eğitim ve endüstri uzmanı setifikalarına sahip olacaklarının da altını çizdi. 

"DİĞER DEVLET KURUMLARIYLA DA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam projeye katkı koyan Bilgi İşlem Merkezi ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nün eğitmenlerin ve uzman kurs katılımcılarının hepsinin farklı zamanlarda DAÜ’den mezun olmalarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek "Benzer uygulamaları diğer devlet kurumları ile de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"dedi.

Dünya genelinde Veri Şebekeleri konusunda uzmanlık eğitimi olarak en çok tercih edilen içeriklerden biri Cisco Routing and Switching sertika programıdır. DAÜ küresel olarak yılda 5 milyon uzmanın takip ettiği Networking, Security, IoT, OS&IT, Programming, Business ve Digital Literacy  programlarının eğitimini de KKTC ve Bölge Ülkeleri Bilgi Teknolojileri Endüstrisi uzmanlarına sunmaktadır.

DAÜ; Cisco Networking Academy Support Center, Instructor Training Center ve Eğitim Merkezi olarak da hizmet vermektedir. DAÜ aynı zamanda Pearson Vue küresel endüstri sınav merkezi olma özelliğini de taşımaktadır.

(FOTOĞRAF)

      

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