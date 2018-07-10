KKTC Başbakanı Tufan Erhürman DAÜ’yü ziyaret etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Başbakanlığa bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü koordinasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) iş birliğinde KKTC devlet okullarında eğitim gören lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olan “Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamında üniversiteyi ziyaret eden Erhürman, toplantı öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile bir araya gelerek okulun güncel durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından öğrencilerle buluşan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Böyle bir proje içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefimiz kamu ve özel okullar arasındaki imkanların eşit düzeye gelmesini sağlamak. Lise öğrencilerinin böyle bir üniversitede yaz döneminde çeşitli branşlarda eğitim almaları kendilerine de yol gösterecektir" dedi.

Toplantıda konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, söz konusu projenin son derece önemli olduğuna inandığını dile getirerek üniversitenin her zaman en iyiyi yapmayı kendine hedef edindiğini söyledi. Projenin faydalı geçeceğine inandığını aktaran Prof. Dr. Osam, tüm öğrencilere başarılar dilerken, çalışmada yer alan tüm öğretim üyelerine teşekkürlerini sundu. DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, kurs içerikleri hakkında bilgiler vererek gerçekleştirilecek olan kursların öğrenciler açısından yararlı olacağına inandığını aktardı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİMLER VERİLECEK

KKTC devlet okullarında öğrenim gören ve Gençlik Dairesi tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen lise öğrencilerine yönelik çeşitli branşlarda ücretsiz eğitim kursları verilecek. Proje kapsamında yaz dönemi boyunca öğrencilere İnsansı Robot Programlama ve Kontrol, Temel Robot Tasarım ve Uygulama, Elektromobil Araçlar, Astronomiye Giriş, Mikrodenetleyici Programlama (Arduino), Bilgisayar Donanım ve Uygulamaları, Rhino, AutoCAD, Bina Bilgi Modelleme, Coğrafik Bilgi Sistemleri, HTML ile Web Tasarımı konularında eğitimler verilecek. DAÜ öğretim üyeleri tarafından verilecek olan eğitim kursları 9 Temmuz – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında üniversitede gerçekleştirilecek.

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