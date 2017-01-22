Kız öğrencine cinsel taciz, öğretmenin anketiyle ortaya çıktı

DENİZLİ'nin Bekilli İlçesi'nde bir okulda sınıf öğretmeninin öğrenciler arasında yaptığı anket, 13 yaşındaki kız öğrenci N.U.'ya cinsel tacizi ortaya çıkardı. Kız öğrencinin ankette kendisine tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü arkadaşının babası Gökhan S. tutuklandı.



Bekilli İlçesi'ndeki cinsel taciz olayı geçen ay sınıf öğretmeninin öğrenciler arasında yaptığı ankette ortaya çıktı. Okuldaki bir bir sınıf öğretmeni, öğrencilere kağıt dağıtıp, kendisine ve başkasına söyleyemedikleri başlarından geçen olayları yazmalarını istedi. Bunun üzerine 13 yaşındaki kız öğrenci N.U., evlerine gittiği aynı zamanda komşuları olan bir arkadaşının babasının cinsel tacizine uğradığını yazdı.



Öğrencilerden topladığı anket kağıtlarını okuyan öğretmen, N.U.'nun yazdığını okuyunca şoke oldu. Durum, okul yönetimi aracılığıyla savcılığa bildirildi. Savcılık, soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Gökhan S., sevk edildiği adliyede tutuklanırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.